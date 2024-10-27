美麥當勞「大腸桿菌」奪命！專家建議避開3食物　哈密瓜上榜

▲美國食安專家點名，切開的瓜類，很容易成為細菌孳生溫床。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國麥當勞爆發大腸桿菌疫情，已經導致75起病例、其中1人死亡，初步研判是漢堡內的新鮮洋蔥導致。食安專家們指出，除了洋蔥之外，還有幾項食品的相關風險較高，包括哈密瓜、豆芽、袋裝沙拉。

喬治華盛頓大學（GWU）食品安全暨營養安全研究所（IFSNS）主任科瓦爾西克（Barbara Kowalcyk）建議，如果擔心大腸桿菌的風險，應該避免食用預先清洗、甚至切好的蔬果，因為這些農產品可能成為細菌孳生溫床。此外，她也不吃豆芽與哈密瓜。

相反地，科瓦爾西克建議購買完整蔬果，回家之後，自行使用流水清洗，再用餐巾紙吸乾。她也會丟掉最外層或破損的葉子，以免成為細菌入侵的破口。

▲預先清洗、甚至切好的蔬果，也被點名大腸桿菌風險較高。（圖／達志影像）



羅格斯大學（Rutgers University）食品科學教授沙夫納（Don Schaffner）解釋，蔬果從農場到餐廳或超市，加工程序越多，引入或散播細菌的機會就越多，包括切片、預洗、添加配料，「你所做操作越多，出錯的地方肯定就越多。」

他舉例，過去的大腸桿菌疫情，通常發生在預先清洗的綠色葉菜，原因可能是沖洗的水，氯含量不足。不過豆芽的問題就不同了，那是因為種子發芽後，會在水中釋出養分，使得細菌得以生長。

此外，切好的瓜類，也是常見的病原體孳生地點，尤其如果在外面放了一整天，風險更高。東北大學（Northeastern University）食品監管政策教授德特維勒（Darin Detwiler）直言，細菌很可能殘留在哈密瓜的網狀外皮，而且「哈密瓜有完美的pH值，你再怎麼清洗外皮都不夠。」他甚至認為「這是所有農產品裡面最致命的一種。」