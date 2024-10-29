民眾黨木可公關金流複雜　北檢再傳會計師端木正說明

▲會計師端木正再次為柯文哲政治獻金案出庭應訊後，低調離開北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳案，以及京華城圖利案，發現在柯文哲參選總統期間成立的木可公關公司，與民眾黨之間金流複雜可疑，持續1個多月清查後，29日再次傳喚會計師端木正，釐清政治獻金申報帳冊明細，檢察官約12點左右偵訊完畢，端木正獲請回。

柯文哲2023年為參選總統，向監察院申報開設政治獻金專戶，但在2024年8月初遭質疑，獻金款項收支與事實不符，被列為支出對象的尼奧創意、時樂股份公司，公開否認有收到柯競總申報的916萬元，而柯競總付了4千萬元「授權金」給木可公關公司，也被認為名目不實。

民眾黨8月12日說明內部初步調查顯示，委託的簽證會計師端木正擅自「調節」有單據的收支款項，導致錯帳情形，當時柯競總財務長李文宗表示，「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」，但民眾黨與木可公關公司之間的人力與金錢相互流用，仍持續遭外界質疑。

▲被稱為柯文哲大帳房的李文宗，因涉嫌違背職務收賄、背信等罪嫌遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

8月29日，柯文哲親上火線向支持者「小草」道歉，說明民眾黨要一人身兼數職，競總財務長李文宗妹妹是木可董事長，同時也兼任競總出納和會計，原本想要節省人力，結果沒有變成監督，「你們省吃儉用捐出來的每一塊錢、每個支持行動，我都很珍惜，從來沒有貪圖個人享受，沒想到因為我的疏忽草率，辜負大家對我信任。」

結果檢廉調同步偵辦政治獻金及京華城容積弊案，陸續將柯文哲和李文宗分別以涉嫌京華城案圖利、收賄等罪聲押禁見獲准，端木正則因偽造文書被檢察官諭令100萬元交保。專案小組發現，民眾黨與木可公關、眾望基金會、新故鄉智庫協會間，有許多異常金流，包括柯文哲遭收押前所解釋，選舉小物募款1.5億元，多匯出1360萬元的小物成本，將向木可索回。

此外，木可公關幾乎沒有其他客戶或金主，登記資本額在半年內從50萬變成250萬元，部分木可、基金會或智庫員工領的薪水，又是來自民眾黨的政治獻金，人力與款項流用情形複雜，專案小組為釐清相關收支帳冊疑點，因此再次傳喚端木正出庭說明。