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整形失敗！法國男學生「砸4.5萬」移植鬍鬚　3個月後痛苦自殺

▲▼整形失敗！法國男學生「砸4.5萬」移植鬍鬚　3個月後痛苦自殺。（圖／翻攝X）

▲馬修移植鬍鬚手術失敗，3個月後痛苦自殺。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國一名24歲男學生遠赴土耳其，接受鬍鬚移植手術，要價僅約1300歐元（約新台幣4.5萬元），未料手術徹底失敗，讓他在術後3個月，親手結束了自己的生命。

Metro等外媒報導，馬修（Mathieu Vigier Latour）看見診所擁有土耳其衛生部的核准，加上價格僅為法國的1/5，就預約了這次整形手術，並於今年3月前往伊斯坦堡動刀，沒想到成為一場夢魘。

馬修後腦的4000個毛囊被移植到臉部，手術過程卻有大約1000個毛囊被弄丟。這項嚴重疏忽，導致他的鬍子長得非常難看，除了雜亂不堪，還以不自然角度冒出來。他的父親形容，「當它開始長出來，看起來就像刺蝟，無法整理。他很痛苦，他過得很不好。他很痛苦，既燙傷又無法入睡。」

馬修陷入了嚴重憂鬱，並且罹患身體畸形恐懼症（BDD），這是一種心理健康狀況，導致人們對於外表的缺陷感到執迷般地困擾。他事後調查才發現，所謂整形醫師根本沒有執照，只是一名房地產經紀人。儘管家人聯繫另一名比利時醫師，試圖進行第二次修復手術，卻發現再也沒辦法恢復。

最終，手術3個月之後，馬修在宿舍裡自殺身亡。如今，他的父親投入相關社會運動，希望能夠提高人們的意識，阻止類似悲劇再度發生。

 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

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