更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來勢洶洶，外界再度關注是否放颱風假的問題，由於上次山陀兒颱風讓放假標準備受質疑，氣象署29日表示，過往晚上7點提供風雨預測給地方政府決定停班課，此次將增加晚上9點一報。面對基北北桃未來會不會調整為晚上10點公布隔日颱風假，台北市政府發言人殷瑋回應，原則上在晚上8點對外宣布，但若碰到特殊情況，可延後公布時間，最晚不超過晚上10點。

針對氣象署將增加晚上9點一報，提供給地方政府決策隔天颱風假與否，基北北桃會不會因此更動公布停班課的時間？殷瑋29日表示，遇到颱風停班課相關決策的時候，本來就是在基北北桃4市的共同決策平台上進行討論，依照晚上7點的氣象署提供颱風情資做判斷，原則上就是8點對外宣布隔天是否停班課，這個是行之有年的慣例。

殷瑋提及，氣象署對外宣布，以後還會增加晚上9點的颱風情資，「我想也不必然會去影響到台北市的立場，以及基北北桃整體共同討論的共識，也就是說，依然是原則上在晚上8點對外宣布，隔天是否因為颱風而停班課」。

不過，殷瑋也說，如果碰到特殊例外情況，而且4市都有共識的時候，可以延後對外的公布時間，最晚不會超過晚上10點，但原則上依然是晚上8點對外宣布，這個是台北市希望有的立場。

▼台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）