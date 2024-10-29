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台北「魔王停車場」迷路半小時崩潰！管理員神救援：一輩子出不去

▲Cheap有記下車位編號了，仍迷失方向。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲他有記下車位編號了，仍迷失方向。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅Cheap日前將車停放在「台北最大的」府前停車場裡，還特別記下車位編號，怎料後來牽車時，繞了半小時仍找不到，幸好該停車場有項服務，是用高爾夫球車載迷路車主，而他也忍不住驚呼，「根本百慕達！」

Cheap昨在臉書提到，「把車停在台北市政府下面的府前停車場，我知道那是全台北最大的地下停車場，還特別記了B2 A180號，且停在牆邊，結果我3小時後去牽車，找不到...確定是B2，我貼著牆繞了兩圈，就是找不到，只有180號，但沒有A180。」

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他苦笑透露，當時看到有兩組人也在找車，還看到一台車不斷閃燈，「總之我找了半小時，遇到一個騎機車的管理員，把他攔下，他說他是新來的、也迷路了...搞笑嗎？後來我上樓去管理室，資深管理員說，你先上去1樓，走7號門下去才找得到，要不然你走其他門，一輩子出不去，不過後來她又說要載我去。

▲他有記下車位編號了，仍迷失方向。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲他們用高爾夫球車載迷路車主。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

對方表示，每天都有人迷路，所以買了一台高爾夫球車，專門載送迷路的人，要不然一般停車場騎機車就夠了。

最後，Cheap得知，原來自己停的區域是副區域，必須到B2後，走一個地下道才能到的神祕區域，「哇X誰知道阿！根本百慕達，Google評論上超多人迷路，關鍵字是『迷宮』、『動線』。」

對此，網友們紛紛回應，「聽完之後好想去」、「就跟圖書館的夾層一樣，有特別的樓梯過去」、「看到管理員也迷路真的笑爛」、「停車場百慕達，笑死」、「市府停車場認樓梯才是唯一解，哪個樓梯上去就哪個樓梯下去，什麼區域編號只會把自己搞得更亂」。

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