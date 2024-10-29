「橘子」雲端行事曆被破解？　黃國昌酸：北檢已知用火！很多人看得到

▲民眾黨立委黃國昌（右）、林國成（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉日前聲請延長羈押禁見民眾黨主席柯文哲，北院預計31日下午2時開庭；《鏡週刊》29日報導，北檢已破解被告「橘子」許芷瑜雲端行事曆，且聲請延長羈押柯的理由，可能是因民眾黨立委黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如尚未傳訊到案。立院民眾黨團總召黃國昌酸說，看不懂週刊在寫什麼，感覺北檢好像「已知用火」，行程很多人都看得到，怎麼突然寫這故事？

針對《鏡週刊》29日報導指稱，北檢已破解「橘子」雲端行事曆，發現有陪柯文哲見威京集團主席沈慶京不只一次？黃國昌29日上午於民眾黨記者會回應，關於《鏡週刊》又寫什麼科幻小說，自己今早稍微看了一下後，詢問了黨部同仁，「大家都說完全看不懂在寫什麼，破解什麼密碼看主席行程？」

「感覺好像北檢已知用火，他已經知道怎麼生火了！」黃國昌酸說，中央黨部裡面有很多人都看得到行程，怎麼會突然又寫這個故事出來？目的是故意製造懸疑感、緊張感，搞了兩個月後怕沒故事可寫，總是要故意製造懸疑跟緊張，「我也不曉得該怎麼形容，每次記者會都要隨著長期經營檢調關係，經營到最後，自己不敢承認的一些媒體報導起舞，讓大家覺得非常疲憊」。

民眾黨發言人吳怡萱也補充說，民眾對司法極度不信任，特定週刊應負很大責任，近期連民進黨立委都受不了，特定週刊、特定科幻小說週週針對案情進行不實報導，卻可以變成所有側翼、名嘴、網軍的中央廚房，然後開始對特定人士進行政治追殺，「這不就是把偵查不公開變成笑話的血淋淋例子嗎？」

吳怡萱批評，現在每週一報的「偵查不公開」內容是「偵查全公開」，就坐等所謂檢察總長邢泰釗宣示要高檢署調查，是不是真的能查到什麼？否則每週一報都是不實消息，甚至連雲端行事曆都能寫「破解」，真的讓人大開眼界。

▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者湯興漢攝）