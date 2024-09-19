八通關越嶺線西段修復進度推遲　預計10／9前搶通至11.5K處

▲八通關越領線西段9.8k土方堆積。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園八通關越嶺線因受7月凱米颱風影響，西段步道沿線出現多處崩塌、土石堆積、倒木，甚至有路基掏空、棧橋遭落石毀損；玉管處於日前派員前往維護、排除阻礙，該段東埔至雲龍瀑布間（0k至4.3k）步道已可通行，但雲龍瀑布至觀高間多處阻斷尚未完成修復，預計10月9日前搶通至11.5k。

玉管處指出，八通關越嶺線西段步道地質本就破碎不穩定，近年常有大大小小的崩塌情況發生；今年7月24至26日又受凱米颱風影響，沿線多處嚴重毀損，因此自凱米颱風發布海上颱風警報後，迄今連同南二段、馬博橫斷等長程路線均尚未開放。

▲八通關越領線西段11.6k路基崩塌。

玉管處表示，八通關越嶺線西段原預定9月底可完成搶通，但因夏季午後經常有強降雨，步道持續有邊坡坍方、落石、土砂泥流，以致修護困難、進度推遲，且雲龍瀑布至觀高（4.3k至14.7k）間步道多處土方堆積或路基塌陷，難以通行使用，目前僅開放至雲龍瀑布。

玉管處強調，後續將持續安排人力以「山友可通行原則」，往11.5k推進修護，排除倒木、落石、坍方等情況，預計於10月9日前完成搶通。