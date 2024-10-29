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五月天演唱會全數延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎

五月天花蓮演唱會因颱風全數延期！旅客陸續退房　業者嘆：今年還能更慘嗎

▲相信音樂宣布「一路向東」演唱會全數延期，花蓮旅宿業者陸續接到退房電話。（圖／翻攝臉書／相信音樂）

圖、文／CTWANT

相信音樂「2024 Just Love It ! 一路向東」演唱會，原定於11月2、3日在花蓮玉里及東大門開唱，參演藝人包括五月天、劉若英、丁噹等等，全部為免費義演，讓花蓮旅宿住房率一度回溫至8成5。然而，由於康芮颱風攪局，活動將全數延期，旅宿業者則陸續接到退房電話，只能無奈嘆「今年還能更慘嗎？」

為重振花蓮在0403強震後受創的觀光經濟，相信音樂舉辦了公益演唱會，旗下14組藝人將會無償演出，包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、家家等等，民眾皆可免費入場。

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不過，隨著康芮颱風轉為中颱，中央氣象署預測最新路徑顯示，可能會在10月31日登陸花東一帶，最快今天下午就發布海上警報、明天發布陸上警報，並以周四、五影響最明顯。相信音樂則以防災防害及安全考量，宣布活動將全數延期演出，上周已開始搭建的舞台，也得先行拆除。

根據《三立娛樂星聞》報導，由於演唱會延期，花蓮不少旅宿業者開始接到退房通知，有人旅宿集團陳姓老闆就表示，相信音樂宣布延期才1小時內，他就接到7間退房，而有人旅宿集團總共僅18間房，也讓他不禁感嘆「基本上遇到風災也只能退房……已經麻麻的，沒有任何感覺，無所謂啦！不會再慘了！今年還能更慘嗎？」

另據《中時新聞網》報導，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說到，能理解主辦單位考量颱風天以安全為主的想法，昨（28）天其實已經接到很多遊客正觀望的電話，但活動延期消息一出來，便開始接到退訂電話。

她也指出，退訂原因不單是因五月天活動延期，也有部分旅客擔心颱風恐造成花蓮對外交通中斷，「雖然有點感到希望落空，但沒有關係，希望延期後的活動時間正式出爐，大家可以再到花蓮玩」。

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