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五月天花蓮演唱會「住6晚最多折6千元」　觀光署補助優惠一次看

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲振興花蓮觀光產業，觀光署推出花蓮自由行住宿補助3.0方案，鼓勵旅客多停留。（圖／記者賴文萱攝）

記者蔡亞樺／台北報導

地震、風災重創花蓮觀光，樂團五月天攜手旗下歌手於11月1日至3日，前往高雄及花蓮舉辦公益演唱會。為鼓勵旅客增加停留天數、擴大觀光效益，觀光署今日公布振興花蓮自由行住宿補助3.0方案，11月3日至9日到花蓮進行7天6夜旅遊，最多折抵6000元。

觀光署公布「0403振興花蓮自由行補助方案」特別推動花蓮3.0住宿加碼措施，延長旅客住宿的獎勵補助期間至2024年11月30日（至經費用罄為止，並配合公告截止申請日期），並放寬於活動期間申請獎助次數的限制及調整優惠金額。

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11月專案如下：

一、 大型演唱會前後住宿加碼（3.0方案，10/29-11/6）：國人於大型演唱會（11月1日至11月3日）期間住宿花蓮，除可享有原本「重遊花蓮 一來再來」2.0方案，一晚補助最多1,000元的優惠外，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」。

二、 大型演唱會後續加碼（3.0 Plus方案，11/7-11/30）：國人於11/7-11/30期間住宿花蓮，可享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」之優惠。

▲▼觀光署「0403振興花蓮自由行補助方案」特別推動花蓮3.0住宿加碼措施。（圖／觀光署提供）

▲「0403振興花蓮自由行補助方案」3.0住宿加碼措施。（圖／觀光署提供）

為降低地震對花蓮旅宿業的影響，觀光署6月1日起，分階段推出振興花東旅宿的自由行住宿補助措施，並持續做滾動式的修正及調整，國人可多加利用各階段加碼方案，獲得最大優惠加碼效益。

觀光署舉例，11月3日至11月9日在花蓮進行7天6夜旅遊，可參與花蓮2.0（11月3日）、3.0（11月4日至11月6日，其中2日折抵），及3.0plus（11月7日、11月8日）方案，最多得使用5次優惠折抵，最多折抵6000元。

觀光署表示，國人於活動期間入住有參加本活動的花蓮合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台訂房（如：雄獅、可樂、易遊網、奧丁丁、康迅、亞揪遊、易飛網等），歡迎國人踴躍安排至花東住宿使用優惠折抵。

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