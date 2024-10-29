【廣編】威士忌界獨角獸「費特肯」以風味橫跨200年！紀念套組全球十套極稀問世

▲尚格酒業董事長奚大寧舉杯敬邀一同歡慶費特肯200周年。

圖、文／尚格酒業提供

在雲隱的蘇格蘭東高地，費特肯這個如獨角獸般的存在，堅持以獨特的「天使瀑布蒸餾法」醞釀出清新與甜美的風格。這款威士忌，宛如天使親吻過的酒液，融合了細緻與優雅，讓人在浩瀚的威士忌世界中難以忘懷。自1824年建廠以來，費特肯今年慶祝200週年，以風味為主導，透過瞬間的溫差萃取，打造出純粹珍奇的威士忌。冷泉與熱氣交融，古銅蒸餾器頸部留下一抹天使光環般的淺綠印記，讓這款威士忌更添神秘魅力，彷彿精靈般輕盈地飄然而過。

費特肯酒廠為了尋求更純粹的蒸餾工法，開創全球獨一無二的「天使瀑布蒸餾法」，以設計了在蒸餾器頸部的「銅環」，讓山泉水從噴嘴澆灌而下，提升回流率，萃取輕柔的酒精蒸氣。這過程如同古銅外的淺綠，見證了對純粹的執著。蒸餾不僅是濃縮高酒精，更需透過銅製蒸餾器去除異味，回流效率至關重要。費特肯以創新思維增加回流，展現清新甜美的果香，象徵不凡的尊榮歷史，體現了對威士忌釀造的追求與精神。

為慶祝意義非凡的200周年，酒廠精心推出了【費特肯200週年紀念套組】。此套組包含六款詩意盎然的威士忌，總陳年達200年：60年紀念經理Stewart Walker的奉獻；49年註記酒廠在寒冬中建成的酒窖；35年致敬「天使冷卻環」發明者Douglas Cooper；28年展現Gregg Glass大師的稀罕酒桶技藝；25年在美國橡木與干邑桶中渲染熱帶水果風味；以及3年威士忌，成為首款100%來自蘇格蘭橡木桶的單一麥芽。