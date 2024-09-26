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格蘭利威榮膺米其林指南官方合作夥伴 ！攜手星級主廚打造「創星台宴」致敬台灣味蕾

圖、文／格蘭利威提供

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），以旗下暢銷「獨獻台灣系列」開拓台灣威士忌市場視野，2024年正式成為米其林指南官方合作夥伴，更以「創星台味X世界之最」核心精神，聯手超過10位米其林星級主廚，打造一系列獨厚台灣的「創星台宴」，致敬品牌旗下「獨獻台灣系列」酒款，為台灣人的味蕾獨家打造風味的意念。

米其林指南年年為台灣而選出令饕客無比驚艷的榜單，創新耕耘台灣的行動，正好與打響獨獻台灣招牌的格蘭利威不謀而合。2024年，在台灣主廚與餐廳的積極創新之下，摘星餐廳與總星數相較亞洲城市逆勢成長，儼然成為米其林界的亞洲之光。這般精神，如同格蘭利威為征服台灣人的挑剔味蕾，除了連年推出「獨獻台灣系列」新品，更為台灣消費者味蕾獨家打造出「12年首席三桶」，該酒款更於2024橫掃國際烈酒獎項，斬獲世界三金榮耀，證明台灣在地的品味，就是世界之最的風味。格蘭利威更期望，藉由與米其林指南官方合作夥伴的緊密關係，開啟一系列「創星台宴」，將台味推向極致新界。

▲▼米其林,格蘭利威,Glenlivet,米其林指南,創星台宴,威士忌,星級主廚,台灣美食。（圖／記者萬玟伶攝）

聯手超過10位米其林星廚打造「創星台宴」　以國際視野翻轉台味新風貌
格蘭利威「創星台宴」將從9/16起，一連四個月聯手超過10位米其林星廚陸續上菜，打造一場無與倫比、獨厚台灣的味蕾饗宴。「創星台宴」將透過三大篇章，除了橫跨法菜融入經典台味元素、匠人精神創新日式台魂、甚至更聯手全球唯一摘星冰淇淋盤式甜點店—MINIMAL，「破框」創新解構台灣風味元素。星光熠熠的國際主廚陣容，將分別透過其異國餐飲視野創新解構經典臺菜，融入格蘭利威經典酒款入菜，開創連台灣消費者自身都從未想像過的台味新風貌。

格蘭利威「創星台宴」第一篇章將盛邀—「鹽之華法式餐廳Fleur de Sel French Restaurant」、「侯布雄L'Atelier de Joël Robuchon」、「THOMAS CHIEN Restaurant」三間知名米其林星級餐廳，以《米其林之心》為題，深入探索台灣島嶼的豐饒物產與滋味，用在地角度重新思考經典法式菜餚，鎔鑄「在地」與「國際」的手法，並以格蘭利威獨獻台灣系列中的「12年首席三桶」入菜、佐餐，其熱帶果香與滑順口感，不僅展現台味千變萬化的可能性，更能完美適配星廚大膽創意之下無窮無盡的風味變化。

▲▼米其林,格蘭利威,Glenlivet,米其林指南,創星台宴,威士忌,星級主廚,台灣美食。（圖／記者萬玟伶攝）

同步展開「創星台宴」集星護照　掀起全台摘星風潮
格蘭利威除了持續聯手多間米其林星級餐廳，逐月鉅獻「創星台宴」全新主題外，更將同步展開「集星護照」活動。消費者凡於活動期間內，累積入席3間格蘭利威「創星台宴」合作餐廳，品嚐限定獨家菜單佐搭「格蘭利威12年首席三桶」，即有機會獲得格蘭利威獨獻台灣居家品酩組(含12年首席三桶、利威河谷威士忌杯組)，讓您在家即能享受星級台味饗宴；累積入席5間合作餐廳，更有機會獲得利威品酩會限定席次。以創新之姿打造台灣餐飲盛事，格蘭利威與米其林指南將透過「創星台宴」的新台味魅力，結合獨家席次的尊榮體驗，在台灣市場掀起一波摘星浪潮。

活動資訊：「創星台宴」第一篇章《米其林之心》9/16 – 10/14
活動期間，凡於合作星級餐廳消費指定《格蘭利威創星台宴》套餐/餐點，即可享《米其林指南》官方合作威士忌夥伴「格蘭利威12年首席三桶 或 奢創18年」品酩體驗。(活動內容以店內公告為主)

▲▼米其林,格蘭利威,Glenlivet,米其林指南,創星台宴,威士忌,星級主廚,台灣美食。（圖／記者萬玟伶攝）

台北・二星 L'Atelier de Joel Robuchon Taipei 侯布雄法式餐廳
享譽全球的「侯布雄」今年再度蟬聯米其林二星，日籍主廚松尾洋平承接Joël Robuchon 「重視風土」的創新精神，深入探索台灣在地上乘食材，將法式料理深厚底蘊結合土地的孕育，創造超越國界的搭配。此次「創星台宴」以台灣經典香酥鴨為料理靈感透過彰化在地胭脂鴨，十天完整熟成，日日刷上格蘭利威12年首席三桶凝聚風味，在高溫炙烤下鎖住油脂交織蘭姆桶所賦予的熱帶果香，造就醇厚細膩的脂香口感。搭配格蘭利威12年首席三桶，風味唇齒留香。

甜點以白巧克力打造俏皮可愛芒果造型，將新鮮芒果、百香果及香草的熱帶風情藏於其中，並襯上百香果、鳳梨、杏桃製作的水果冰淇淋荳蔻、丁香辛香料香甜的新鮮芒果，佐以格蘭利威奢創18年，濃郁的蜂蜜與絲絨口感，交織出清爽多層次香甜風味，令人回味無窮。

▲▼米其林,格蘭利威,Glenlivet,米其林指南,創星台宴,威士忌,星級主廚,台灣美食。（圖／記者萬玟伶攝）

台中・一星 Fleur de sel鹽之華
連續五年榮獲米其林一星殊榮，由臺灣首位米其林女主廚黎俞君掌舵，以其獨特的烹飪藝術和創新精神聞名，擅長將臺灣時令食材與經典法式料理完美結合。2024年秋季菜單最大亮點是「秋季龍眼木烤乳鴿 黑蒜頭 威士卡Sauce salmis」，選用體型較大的臺灣乳鴿，採用龍眼木烘烤技術，帶來濃郁的秋日香氣。Sauce salmis醬汁則以經典法式技法製作，結合禽血和骨頭的精華，加入本地黑蒜頭調味，並以格蘭利威奢創18年取代傳統白蘭地，帶來風味層次和濃郁口感的完美平衡。

本身也是威士忌愛好者的黎俞君，貫徹「Trompe-l'œil」的理念，更在甜點「覆盆子 巧克力 蝴蝶蛋白霜」極具巧思，取自Chocolate Fondant熔岩巧克力作法，溫熱流質的甘納許內餡融入格蘭利威12年首席三桶太妃糖、蜂蜜、奶油與香草氣息，渾厚酒體使得豐饒香氣完美縈繞口腔之中，為饕客們獻上專屬於台灣的法式浪漫。

▲▼米其林,格蘭利威,Glenlivet,米其林指南,創星台宴,威士忌,星級主廚,台灣美食。（圖／記者萬玟伶攝）

高雄・綠星 THOMAS CHIEN Restaurant
連續兩年摘得米其林綠星的 THOMAS CHIEN採用超過85％的高比例台灣在地食材，追求「共好」的精神正是創新的動力。主廚簡天才用台灣人都熟悉的滋味融入經典法式料理，此次「創新台宴」佐以格蘭利威12年首席三桶的冷前菜「花蟹 柚子 堅果 莓果」以經典台菜「柚香蟹肉」為靈感，結合了酒漬、秋蟹、台味等元素，並選用格蘭利威12年首席三桶來釀製當季花蟹，結合應景的柚子，帶出秋天的清新氛圍。台灣人喜歡一邊品酩一邊佐餐，簡天才推薦第一口先感受鮭魚卵以及蟹肉所展現的在地海味與食感層次，再佐上一口利威三桶，蘭姆桶的熱帶果香不僅能放大袖子花蟹的香甜，波本桶所賦予的奶油調性更可以與莓果及松子相呼應，展現出甜、酸、鹹、苦、鮮的和諧共鳴，更是和格蘭利威一同致敬台灣的在地風味！

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