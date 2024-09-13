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「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

▲▼ 「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲新潮流　體驗極致冰封滋味 。（圖／蘇格登）
▲今年夏天與蘇格登醇金13年一同品嚐凍飲醇金的「新凍」滋味。（圖／蘇格登提供，下同）

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蘇格蘭威士忌領導品牌蘇格登，將蘇格登醇金13年運以凍飲方式，打造今夏最富含香甜豐味的威士忌品飲方式，共邀所有威士忌愛好者一同探索前所未有的冰封滋味。並且隆重推出「醇金凍飲室」，聯名米其林星級名店「斑泊」，激盪出以低溫為題的沁人餐酒搭配。今年夏天與蘇格登醇金13年一同品嚐凍飲醇金的「新凍」滋味吧！

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」採用極富盛名的法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒過桶，是世界最著名的頂級貴腐酒產地之一。而貴腐酒源自於珍稀貴腐葡萄，當貴腐菌附著於成熟葡萄上使葡萄水分揮發甜度濃縮更甜美，精挑細選後的葡萄需進行壓榨及發酵，並經過長時間的釀造，方能得到珍稀的貴腐酒。將整瓶蘇格登醇金13年放入冷凍庫冰置後，鎖住貴腐葡萄的豐厚醇香，在冰鎮過後從入口的極致冷冽，到隨著溫度回升逐漸釋放的甜美果香，每一口，都能感受到豐富的風味變化，激起多重韻味併發分明果香，可謂最適合凍飲的威士忌。嶄新的威士忌凍飲喝法打破以往對於威士忌醇厚的口感不宜於夏日飲用的迷思，蘇格登醇金13年凍飲打造全新夏日品飲概念，變化出饒富韻味的創新品飲模式。

▲▼ 「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲新潮流　體驗極致冰封滋味 。（圖／蘇格登）

▲蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，容量700ml、酒精濃度40%，建議售價為NT$1,680元。

今年夏天蘇格登特別打造沉浸式「新凍」體驗，推出「醇金凍飲室」，邀請所有想一嚐蘇格登13年醇金凍飲滋味的消費者們共襄盛舉。除了可以試飲體驗蘇格登醇金13年凍飲之外，更和米其林星級名店「斑泊」合作，享用付費餐搭的品飲體驗，「斑泊」餐廳此次以「低溫」作為發想題材，藉由波光粼粼的夏日池塘景象，展現蘇格登13年醇金凍飲與炎炎夏季的結合，感受冰鎮後酒體緩釋的分明果香豐味，佐以富含巧思的餐品，顛覆味蕾的完美搭配。
 

▲▼ 「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲新潮流　體驗極致冰封滋味 。（圖／蘇格登）
▲▼可至「醇金凍飲室」感受蘇格登13年醇金冰鎮後酒體緩釋的果香豐味 。

▲▼ 「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲新潮流　體驗極致冰封滋味 。（圖／蘇格登）

蘇格登「醇金凍飲室」於八月底開始陸續於台中及台北隆重登場，期間限定的「新凍」之旅，共邀大眾一同感受全新豐味感受，探索前所未有的凍飲極致體驗！

▲▼ 「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲新潮流　體驗極致冰封滋味 。（圖／蘇格登）

「蘇格登 醇金凍飲室」資訊：
台中場：即日起～2024/9/16，台中勤美誠品南側大門
台北場：2024/9/21～2024/10/13，微風松高H&M前
更多活動詳情請洽官網活動頁：https://bit.ly/3zegFe0

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