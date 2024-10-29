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紅的歌太多！周杰倫代表作「會選哪一首」　網給答案：國中生都會

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／杰威爾音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦演唱會，15萬張門票一下就被搶光。相關話題熱議不斷，就有網友發文拋問，如果一定要選一首歌來當代表作，那大家會幫周杰倫選哪一首呢？但是文章曝光後，因為周杰倫好聽的歌實在太多，所以答案也非常多。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「周杰倫的代表作是哪首歌」為標題發文，提到很多歌手都有明確的代表作，通常是歌手特別紅的歌。像是他就認為，鄧紫棋最紅的就是〈泡沫〉，林俊傑是〈江南〉，那如果要幫周杰倫選一首的話，大家覺得是哪首歌？

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「雙截棍吧，這種歌只有他能唱」、「以父之名」、「可愛女人就紅了」、「晴天吧，認真說，連我遇到的國高中生講到周杰倫，這首都會」、「晴天、七里香」、「龍捲風，因為女友用這首比賽」、「愛在西元前，當年一聽完全震驚」、「擱淺」、「黑色幽默」、「反方向的鐘、愛在西元前、忍者」。

雖然網友的答案非常多，且提及次數都差不多，但根據統計，〈稻香〉則高出其他首歌一票，「竟然沒人推稻香？明明就稻香」、「稻香，配上經濟不景氣，有加成效果」、「點閱率來看，大概是晴天或是稻香」。另也有網友回應，「我以為鄧紫棋代表作是黑鳳梨（喜歡你）」。

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