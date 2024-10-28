律師：美國根本沒在管黃牛票！　真正該處罰的是「1類人」

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律師：美國根本沒在管黃牛！　該處罰的是用電腦程式買票

▲周杰倫搶票攻略。（圖／翻攝自拓元官網）

▲周杰倫演唱會門票一張最高喊到30萬元，黃牛亂象嚴重。（圖／翻攝自拓元官網）

記者邱晟軒／綜合報導

睽違7年，天王周杰倫將在台北大巨蛋開唱，吸引無數粉絲爭相購票。然而，隨著門票一票難求，許多黃牛在網路社團高價轉售門票，最高喊到一張30萬元，造成嚴重黃牛亂象。律師林智群對此發表意見，指出美國根本沒在管黃牛票，大聯盟票價炒翻天，歌手演唱會門票高價轉售，根本沒人管，「真的應該管的是利用電腦程式買票行為」。

林智群27日在臉書發文表示，美國根本沒在管黃牛票，大聯盟比賽和歌手演唱會的門票高價轉售現象司空見慣，根本沒人管，一堆轉售平台，一堆人大大方方高價轉售，沒人靠北說你不道德。美國政府的重點在於轉售利益超過600美元的部分需要繳稅，並要求各轉售平台提供相關資料給國稅局。近期，美國最大票券公司Ticketmaster甚至考慮推動態定價機制（dynamic pricing），在第一手時就把門票「溢價」搾乾。

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▲▼Oasis 票的「動態定價」讓票價翻了好幾倍 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲Oasis 明年歐洲巡迴的「動態定價」讓票價翻了好幾倍。（圖／翻攝自 Reddit）

林智群強調，真正要處理、該處罰的是利用電腦程式搶票的行為。透過售票系統，地檢署能夠查到異常情況，這並不是難抓。至於用正常方式拿到票後再加價出售的行為，則是市場機制的運作，動用大批公權力（這些人力本來可以去抓壞人）處理賣黃牛票行政裁罰案件，毫無道理。

他進一步指出，當89萬人搶購15萬張門票時，搶不到的74萬人若想看演唱會，只能選擇加價購買。這種情況雖然對經濟狀況不佳的民眾不公平，但只能用金錢來衡量購票慾望的強烈程度。市場經濟下，不講求道德，買賣雙方都是依照市場機制進行交易。

林智群認為，低買高賣是經濟行為，用法律去約束經濟行為成功的機會不大，即便是在獨裁國家，黃牛票問題也依然存在。他指出，周杰倫演唱會門票雖然記載不得轉售，但因為是非記名門票，這樣的規定形同虛設。供不應求情況是廠商自己造成的，例如售票太少或者是給的是不記名門票，市場經濟（供不應求）的問題，就讓市場機制處理，「為什麼公權力要幫廠商擦屁股？」

▼黃牛夫妻遭逮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

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