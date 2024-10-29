懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

▲民眾黨主席柯文哲「政治獻金案」發展撲朔迷離。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

「政治獻金」成政壇熱搜關鍵，從最初民眾黨主席柯文哲、民眾黨的「會計師亂帳案」，除申報不實等「誤報」、「錯報」外，隨著相關案情延燒，也被質疑詭異帳目與「京華城」弊案有關。曾收受京華城政治獻金者一一被點名，而近日柯文哲一份記帳檔案更被曝光，其中多筆「200」、「1500」等數字也被質疑是未申報金流。政治獻金究竟有多少規定？《ETtoday新聞雲》帶您一同了解。

柯文哲涉京華城弊案，被查扣到一份記帳檔案，除已曝光的「小沈 1500 沈慶京」，以及多名財團負責人外，傳出基隆市長謝國樑在檔案中被註記「200」，謝國樑曾對此坦承，家族企業確實與民眾黨有過往來，「200萬是很單純的往來」，但這份檔案內的名單，並未出現在民眾黨向監察院申報的政治獻金中。

實際上，《政治獻金法》規範政治獻金收受、使用與申報，應具備合法相關憑證。而政治獻金包含對候選人、政黨無償提供之動產或不動產、不相當對價之給付、債務之免除或其他經濟利益，主要樣態像是現金：包含捐款、募款餐券及選舉小物購買等，以及物資，如水、便當、面紙及常見的造勢場地、廣告看板等，並由收受者向監察院申報。

而政治獻金使用主要有三大規範：第一、嚴格禁止把政治獻金，用在投資或營利性活動上；第二、政治獻金必須要在法定期間內收受與使用，由候選人開立政治獻金專戶，並經監察院許可後才開放收受；第三、所有支出都須具備合法憑證，這些憑證必須於申報後，至少另行妥善保存五年，以備日後查核使用。

捐款人部分，政治獻金法第7條也做出限制，個人、政黨、人民團體及營利事業，可依法捐增政治獻金。但有九種樣態無法捐贈：公營事業或政府持有資本達20%的民營企業、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間的廠商、政黨經營或投資的事業、與政黨經營或投資的事業有巨額採購契約，且在履約期間的廠商、有累積虧損，尚未依規定彌補的營利事業。

另外還包含，宗教團體、其他政黨或同一種選舉擬參選人、不具選舉權者、外國人民（中國大陸地區人民、港澳居民）、法人、團體或其他機構，或主要成員為外國人民（中國大陸地區人民、港澳居民）、法人、團體或其他機構的法人、團體或其他機構。

金額部分，對於「同一位」候選人每年捐贈總額，個人不能超過新臺幣10萬元，公司則是100萬元，人民團體則是50萬；對於「不同」候選人捐贈，個人不能超過30萬元，公司為200萬元，人民團體則是100萬。 例如，民眾今年度只對1位候選人捐贈政治獻金，則捐贈金額不能超過10萬元；但如果今年對3候選人都有捐贈，總金額不能超過30萬元。

而對同一政黨、政治團體政治獻金上限分別為300萬元、30萬元，對不同政黨與政治團體則以2倍上限額度計算，企業為600萬元、個人為60萬元。

但過去也多有企業透過「人頭」方式規避上限問題，例如：仰德集團就被踢爆，曾在2022九合一大選涉嫌以每人新台幣10萬元方式捐款，利用旗下企業員工當人頭，捐贈新北市長侯友宜達新台幣1100萬元，藉此規避政治獻金法100萬元上限。

而罰則部分，依《政治獻金法》規定，擬參選人收受政治獻金收入違反第20條規定匿未登帳、違反第11條規定未開立受贈收據、違反第21條未申報收入、違反第10條第2項未存入專戶等行為，依第30條第1項第1、2、3、6款等規定，應處新台幣6萬元以上120萬元以下罰鍰。

例如，立委蘇震清過去就曾違法收太平洋流通公司前董座李恒隆捐贈100萬政治獻金，另指示辦公室主任余學洋將一筆260萬元政治獻金不要存入專戶，被監察院裁罰116萬元，並沒入360萬元。