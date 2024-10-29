「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲貼身帳房橘子許芷瑜在京華城案有關鍵角色， 10月25日遭台北地檢依洗錢及《政治獻金法》等罪通緝。今（29日）有週刊爆料，橘子的Google雲端行事曆已遭破解，記載她2次以上陪同柯文哲拜會沈慶京。對此，律師黃帝穎指出，橘子雲端行事曆遭破解，對柯文哲3大不利影響，更將成為延押柯文哲關鍵事證。

黃帝穎表示，鏡週刊今爆「橘子除了陪柯文哲赴陶朱隱園與沈慶京會面，日前橘子的Google雲端行事曆已遭破解，上面也記載她2次以上陪柯赴威京集團總部拜會沈，並註明『亞虎來接』，橘子每次都搭柯的座車到集團地下停車場，再由朱亞虎下樓接應她與柯上樓」。

黃帝穎分析，破解橘子雲端行事曆，對柯文哲有3大不利影響，第一「打臉柯文哲說謊」，柯羈押前，坦承選後曾去沈慶京豪宅唱歌一次慰勞，但事實是除了橘子陪同去豪宅外，行事曆被破解至少還有兩次在朱亞虎陪同下與沈慶京私會。

第二「凸顯橘子有到案的必要」，黃帝穎指出，橘子陪柯文哲密會沈慶京，在場目擊具還原事實的法律重要性，破解行事曆凸顯橘子有到案必要性，因此橘子潛逃，構成柯文哲延押致命事由。

第三「橘子潛逃被認定與柯共犯心虛」，黃帝穎認為，朱亞虎已認罪行賄，沈慶京也因行賄罪被法院裁定收押禁見，橘子卻陪同柯文哲出席沈、朱、柯密會，行事曆破解後，證實橘子在場，橘子潛逃將被認定與柯文哲共犯心虛，否則何須潛逃。

★未經判決確定，應視為無罪

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）