7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

▲哈欽森（Gary Hutchinson）救了被噎到男童一命的影片被智慧門鈴的監控鏡頭完整拍下。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國來自伊利諾伊州的男子哈欽森（Gary Hutchinson）日前成功救下因窒息而命懸一線的鄰居小男孩，原來這名罹患罕見疾病的男童，因被雞肉堵住氣管險些被噎死，而哈欽森在危急之中，憑藉急救知識成功救回男童一命，讓他們母子2人感激不已。

據ABC報導，7歲的塞巴斯蒂安（Sebastian）患有罕見的狄蘭氏症候群 (Cornelia de Lange syndrome)。罹患這一疾病的患者發育遲緩，餵食也比較困難，通常需要通過喂食管進食。事發當晚，塞巴斯蒂安被一塊未完全攪拌的雞肉堵塞了喉嚨，母親斯蒂芬妮（Stephanie George）隨即迅速意識到他被噎住了。

An Illinois man saved his neighbor's choking child in a moment that was captured in doorbell camera footage.



The man, who is CPR trained, said he is grateful he could help his neighbors. https://t.co/MmfYBxttYt pic.twitter.com/vQWgiFsMRu — ABC News (@ABC) October 28, 2024

斯蒂芬妮嘗試撥打911求救，但她一轉頭卻見到塞巴斯蒂安的臉色開始發青，擔心急救人員需要花很長時間才能趕到現場，於是她決定直接抱著兒子，穿越街道來到鄰居哈欽森（Gary Hutchinson）的家。從智慧門鈴拍到的畫面可見，斯蒂芬妮著急地抱著孩子拼命敲門，而哈欽森打開門後，立刻就把孩子放在膝蓋上，輕拍背部，最後成功將食物排出。

哈欽森表示，他曾接受心肺復甦術的培訓，所以他當下立即按照所學為塞巴斯蒂安急救，「我把他放在我的腿上，輕推上背，保持氣管暢通。我為自己的知識可以幫助別人感到十分欣慰。」儘管當時斯蒂芬妮驚恐萬分，但她事後表示，塞巴斯蒂安現在已完全恢復，並對哈欽森的即時援助表示感謝，「沒有哈欽森的話，這場驚魂事件就難以化險為夷。」