7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

▲哈欽森(Gary Hutchinson)救了被噎到男童一命的影片被智慧門鈴的監控鏡頭完整拍下。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國來自伊利諾伊州的男子哈欽森(Gary Hutchinson)日前成功救下因窒息而命懸一線的鄰居小男孩,原來這名罹患罕見疾病的男童,因被雞肉堵住氣管險些被噎死,而哈欽森在危急之中,憑藉急救知識成功救回男童一命,讓他們母子2人感激不已。

據ABC報導,7歲的塞巴斯蒂安(Sebastian)患有罕見的狄蘭氏症候群 (Cornelia de Lange syndrome)。罹患這一疾病的患者發育遲緩,餵食也比較困難,通常需要通過喂食管進食。事發當晚,塞巴斯蒂安被一塊未完全攪拌的雞肉堵塞了喉嚨,母親斯蒂芬妮(Stephanie George)隨即迅速意識到他被噎住了。

An Illinois man saved his neighbor's choking child in a moment that was captured in doorbell camera footage.



The man, who is CPR trained, said he is grateful he could help his neighbors. https://t.co/MmfYBxttYt pic.twitter.com/vQWgiFsMRu