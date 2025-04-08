再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普威脅，如果中國不取消對美報復性關稅，美國將繼續對中國加徵50％關稅。繼大陸商務部今早表態之後，大陸外交部下午再次重申必將「奉陪到底」，並指中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是與中方打交道的正確方式。

大陸商務部今早說，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益；如果美方一意孤行，中方必將「奉陪到底」。

大陸外交部發言人林劍在今（8）日舉行的例行記者會上表示，美方濫施關稅嚴重侵犯各國的正當權益、嚴重違反世界貿易組織規則、嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制、嚴重衝擊全球的經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責，堅決反對。

林劍強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

林劍最後表示，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，「中方必將奉陪到底」。

美中之間是否會就貿易問題進行會談或談判？林劍表示，美方的所作所為沒有體現出想要認真對話的意願。美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。

除了唇槍舌戰，北京也持續尋求反制美國與穩定經濟的方案。

大陸國家發展改革委主任鄭柵潔今日早晨主持召開座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會，「聽取應對美加徵關稅的舉措及建議」，聽取穩外貿、穩就業的意見及建議。