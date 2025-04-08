朱立倫喊話政院補助加碼到2千億　綠黨團：若合理當然能調升

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於美國總統川普對台灣祭出32%高關稅，朝野今（8日）協商邀請行政院長卓榮泰赴立院專案報告，國民黨團總召傅崐萁指出，國民黨全力支持行政院880億元方案。國民黨主席朱立倫則要求，補助的總金額拉到2000億以上才有感。對於相關補助，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，昨天朝野對880億特別預算有高度共識，若朱立倫認為應該加碼，這部分要具體針對受衝擊產業提出影響評估，每一分每一毫都要有效果，只要合理、正當，當然能調升。

吳思瑤表示，昨天行政院共商國是會議，政院端出兩大面向，對外交涉談判、對內產業作為，包含880億特別預算，昨天會議上都獲得朝野黨團高度支持，國民黨跟民眾黨確實也提出很多提問跟關切，但並未溢出行政院端出的各項應變方案。

吳思瑤指出，目前為止針對川普關稅衝擊，台灣因應政策都獲在野黨認可跟支持，希望在野黨關鍵時刻心口如一，如他們所說支持行政院各項方案，行政院也展現高度正向期待，如果在野委員有更進一步、有建設性的政策，絕對可以納入行政部門參照，只是昨天討論9成是奠基在政院作為。

吳思瑤強調，昨天會議上朝野各黨團對於880億支持產業的特別預算跟未來特別條例，都高度支持也有共識，如果朱立倫認為預算不夠、需要加碼，這部分要具體針對受衝擊產業提出影響評估，行政部門也同意在這個方向上更進一步與朝野對話。

吳思瑤表示，如果880億不夠、要加碼，只要合理、正當，當然能調升。每一分每一毫都要有效果，才能支用這些特別預算編列，昨天會議正向討論，也希望朝野一致的基礎上，未來對外交涉、對內產業支持都能有所作為。

至於在野黨說從總預算拿出來？吳思瑤表示，完全是錯誤講法，立委要有最基本預算常識，不管是傅崐萁講的1439億，還是黃國昌說的2000餘億，兩個數字為何兜不攏？這正是彰顯在野黨亂砍預算兩邊都不攏，且刪除的預算就是沒有了，不可能支用更不可能被挪用。

吳思瑤說明，搶救關稅衝擊的產業支持跟砍掉的預算完全風馬牛不相及，這是騙三歲小孩。不管是880億還是要加碼，都要從新的財源思考，而不是刪除可以直接拿來用，預算不能這樣五鬼搬運，不要詐騙社會。

對於專案報告，吳思瑤也強調，行政部門非常樂意接受立法院專案報告邀約，執政黨團也全力支持更主動促成，更率先提出，民進黨團訴求清楚，這場協商已經等非常久，快來排專案報告，覆議案有法定期程，非法會議違法表決也攸關國會秩序。