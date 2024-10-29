少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

▲加拿大一座少年觀護所遭爆有工作人員與未成年人發生性行為。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

加拿大一座少年觀護所爆出有9名教育工作者與未成年人發生「不當性行為」，其中還有人甚至因此懷孕，引發當地社會關注，當局也迅速對此展開調查，然而蒙特婁警方的發言人目前以「避免妨礙調查」為由，拒絕向媒體透露調查進度。

《每日星報》引述加拿大媒體La Presse報導，這起案件發生於蒙特婁的Cité-des-Prairies少年觀護所。這座觀護所收容了大量參與毒品交易、擁槍、謀殺等犯罪活動的青少年，對他們進行教育與行為矯正。不過2名知情者最近爆料，觀護所內有9名工作人員與至少5名未成年人發生性行為，其中一名工作人員還懷了一名15歲少年的孩子。

據悉，這名身份未被公開的工作人員被指為少年生下孩子，另外還有另一名工作人員也因為和未成年人發生不倫關係後懷孕。與此同時，還有一名教育工作者被發現與一名未成年人接吻，另一名工作人員則被發現與一名青少年躲在了黑暗的廁所裡。La Presse對超過30人進行採訪後，發現受訪者都講述了類似的故事。

La Presse報導此案後，相關少年觀護所立刻展開內部調查，而所有涉案人員目前也已被「停職或解雇」。社會服務部長卡爾芒（Carmant Lionel）表示，「我們絕不會容忍這種情況。虐待易受傷害的青少年是一種犯罪行為，會受到起訴和定罪。我們將盡一切努力保護我們負責的年輕人。」

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