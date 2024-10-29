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伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這樣

▲▼研究人員用AI生成了2張「最愛偷吃的男女」的標準長相。（圖／翻攝自X）

▲研究人員用AI生成了2張「最愛偷吃的男女」的標準長相。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

專家認為，具有特定外貌特徵的人出軌風險可能較高，而專家團隊也在收集出軌者的共同特徵後，使用人工智慧（AI）生成了2張「愛情騙子」的照片，建議人們在找伴侶時避開擁有這些特徵的男女，以免在感情中受傷。

據《每日郵報》報導，這項調查以2000名英國人為對象，記錄其中數千名被出軌伴侶的描述後，發現40歲以上、擁有大鼻子的禿頭男子更容易對伴侶不忠。此外，這些男性可能還擁有藍灰色眼睛、較小的嘴唇，同時面部還有明顯皺紋。至於容易外遇的女性，調查發現，她們的共同外貌特徵則為黑髮、小鼻子，且年齡在50歲左右。

在得到上述結論後，研究人員將這些「愛偷吃的人」的常見特徵輸入AI生成圖像，最後得出了2張出軌男女的「標準長相」。此前，哈佛大學及其他研究也表明，伴侶是否出軌可能與他們的長相有關，外貌更具吸引力的伴侶更容易成為他人追求的對象，這如同「在狗面前拿著餅乾」，讓出軌風險增加，成為值得注意的情感挑戰。

此外，數據顯示男性在外遇方面更可能坦誠，約三分之一的男性承認出軌，而女性則約為四分之一。儘管如此，研究人員提醒民眾，研究得出的特徵不過是顯示了一些趨勢，人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度。

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