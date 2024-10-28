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自民黨在眾議院選舉慘敗　日相石破茂「嚴肅看待」：將速推政治改革

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本第50屆眾議院選舉的投開票結果今（28）日出爐，自民黨與公明黨所組成的執政聯盟並未拿下過半數席次，僅止步於215席。對此，日本首相兼自民黨總裁石破茂稍早召開記者會，表示黨內將會誠摯反省來自全國民眾的嚴峻審判，而自己並無意願卸下首相一職，因此將繼續推動政治改革，並與其他黨代合作。

根據《日本放送協會》，石破茂28日下午針對自民黨在眾議院選舉的慘敗召開記者會，他首先表示，「在這場眾議院選舉中，自民黨遭到來自全國民眾極為嚴峻的審判，對於失去許多有為人士深感痛心，必須嚴肅看待選舉結果，從內心反省」。

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲▼石破茂嚴肅看待選舉結果。（圖／路透）

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

石破茂表示，選後他將「回歸原點」、從自身開始檢視，推動嚴格的黨內改革方案，透過改革斬草除根政治派閥與資金等非法行為，包括廢除政策回動費，並且對外公開『文書通信交通滯在費』（現改為調查研究廣告滯在費）的使用途徑、歸還剩餘金額，並依據政治資金歸政法儘速成立第三機關。

自民黨遭爆料向未獲提名的候選人（小金庫事件被黨除名者），只要是擔任自民黨分部代表，則提供2000萬日圓補助。對此，石破茂坦承黨內並未做到切身反省，因此未來將會痛改前非，讓民眾能夠感受到自民黨的改變。

石破茂也在記者會上提到日本如今在經濟、社會方面所面臨的各種困境，包括物價高漲、低所得民眾、「暗黑打工」（地下打工）所引發的強盜殺人或詐欺案、石川縣能登半島震災後重建，因此他承諾未來將會制定超越黨派的經濟政策，絕不允許國政經營停滯或倒退。

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲石破茂在台上看著手錶，彷彿深知自己的執政可能即將進入倒數。（圖／路透）

根據日媒《共同社》，石破茂與公明黨代表石井啓一28日下午交換並簽署關於聯合執政的協議文件，並承諾未來將廢除政策活動費。

另外，為了承擔敗選的責任，擔任選舉對策委員長的小泉進次郎，向石破茂提出了該職務的辭呈。據悉，自民黨此次獲得的席次，較上一次眾議院選舉還要減少56席。

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