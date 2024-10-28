　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲從選戰的第一天開始，石破茂先後造訪福島縣、北海道、鹿兒島縣等27個都道府縣，累計移動距離達14萬公里。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真東京28日專電

由自民黨及公明黨組成的執政聯盟在眾議院大選中席次大減。選戰期間，自民黨總裁、首相石破茂全國跑透透，一共為77名執政黨候選人站台，結果在小選區的最終勝負為13勝63敗（剩下1人為比例代表候選人），這個結果使他的「國民人氣」賣點打上問號。

產經新聞報導，日本眾議院大選昨天投開票，投票結果揭曉後，石破茂今天在記者會上表情沈痛表示，「這嚴峻的結果，應該被視為國民對自民黨改革姿態的嚴厲斥責。」

從選戰的第一天開始，石破茂先後造訪了福島縣、北海道、鹿兒島縣等27個都道府縣，前往自民黨內部調查後斷定為情勢嚴峻的選區，累計移動距離達14萬公里。

在選戰的12天期間，石破茂花了3天在關西輔選，並在包括公明黨候選人在內的22場助選演講會上登台，被認為是面對牢牢佔據關西地盤的日本維新會，自民黨要協助公明黨爭取在大阪和兵庫的6個小選區席次。

然而，在石破前往輔選的關西小選區當中，自民黨和公明黨候選人僅贏得了4個議席，結果未達預期。

投票日前一天，石破茂造訪了東京都內的7個選區，最終只有東京10區的鈴木隼人勝選。而他選擇的最後演講地點，是替東京15區的25歲候選人大空幸星助選。大空最終落選，但透過比例代表復活。

此外，涉及政治獻金未登記的「小金庫事件」的候選人中，石破茂也替11名舊安倍派的候選人輔選，並在演說時疾呼，「為了確保（未登記）問題不會再次發生，我們將以深刻反省的姿態參與選舉。」然而，11人中僅有兵庫3區的關芳弘勝選。

石破茂一直因為在自民黨內部缺乏凝聚力而備受指責，如果他在眾院選戰中能夠引領處於劣勢的候選人走向勝利，會是提升黨內凝聚力的良機，然而選舉結果反而暴露出他輔選力不足的問題。

在選舉最後階段接受石破茂站台的候選人表示，「原本以為首相輔選能擴大優勢，但是2000萬日圓的問題果然是致命的。」選戰後期，爆出自民黨中央提供2000萬日圓給非提名候選人擔任代表的地方黨部，引發外界批評。

石破茂今天下午表示，「今後必須回歸原點，推進嚴格的黨內改革，尤其在政治獻金問題上，將進行更加徹底的改革。」

關於提供非提名候選人2000萬日圓一事，石破茂再次澄清，「這是給予地方黨部的資金，不應被用於選舉，在法律上沒有任何問題，我一直如此解釋，但我並不認為國民有『原來如此，我明白了』的反應。對此，我深刻反省了我的說明方式，這將是需要改進的地方。最重要的是讓國民深切感受到，『自民黨確實變了』。」（編輯：高照芬）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走
雲豹球星遭「禁賽3年」　顏行書回應了
桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」
南韓摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光
台鹽綠能弊案陳啟昱等5人聲押駁回　檢抗告成功
李珠珢消失18天！　突PO新動態近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

活春宮大放送！男女摩鐵激戰「不關燈不拉窗簾」　窗戶全看光

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

若美中開戰「美國輸定」？　川普駁斥：打得中國屁滾尿流

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

活春宮大放送！男女摩鐵激戰「不關燈不拉窗簾」　窗戶全看光

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

若美中開戰「美國輸定」？　川普駁斥：打得中國屁滾尿流

楊謹華感情事業兩得意　百萬美鑽上身閃耀幸福光

快訊／承暘光電詐貸3億女會計遭羈押　抗告成功獲更裁15萬交保

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」

職籃夢碎！金德偉工作證出包　雲豹營運長顏行書親說明狀況

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

14歲少女聽音樂等車　被問路男拖樹叢性侵

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

石破茂恐成「任期最短命日相」！　為自民黨眾院大選失利負責

15年首見！日眾院大選執政聯盟未過半

伊朗總統：不尋求對以色列開戰　準備好適當回應

更多熱門

相關新聞

石破茂恐被趕下台　前首相野田盼「政黨輪替」

石破茂恐被趕下台　前首相野田盼「政黨輪替」

日本眾議院第50屆選舉昨日投開票，自民黨、公明黨所組成的執政聯盟未能取得過半席次，對於未來首相石破茂的執政恐將造成重大影響。未來30天內，日本將召開特別國會，針對新一任總理大臣（首相）進行指名選舉，石破茂尋求與其他黨合作，至於立憲民主黨黨代表野田佳彥，則謀求能夠政黨輪替。

自民黨在眾議院選舉慘敗　日相石破茂發聲

自民黨在眾議院選舉慘敗　日相石破茂發聲

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

日圓又降！旅日達人示警：小心滿手血

日圓又降！旅日達人示警：小心滿手血

石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

關鍵字：

自民黨石破茂日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面