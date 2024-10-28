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自民黨選舉慘敗！石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

▲▼日本眾議院大選,首相石破茂。（圖／路透）

▲日本首相石破茂所在的執政黨自民黨，在50屆眾議院選舉中未達過半席次。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本昨（27）日進行第50屆眾議院選舉，並於今（28）日凌晨完成開票，其中自民黨與公明黨籌組的執政聯盟未能獲得過半席次（233席），合計止步於215席，代表石破茂內閣未來的執政將迎來巨大危機，即便石破茂表態不會卸下首相一職，但早已激起黨內人士的不滿，舊安倍派議員更是蠢蠢欲動，恐將淪為戰後任期最短的首相。

日本眾議院第50屆選舉結果出爐，若合計單一選區（小選舉區）和政黨比例代表席次，自民黨只取得191席、公明黨只取得24席，兩黨所構成的執政聯盟只拿下215席，未能達到過半席次（233席），光是自民黨就比上一次還要減少67席，公明黨黨代表石井啟一甚至還在自己參戰的選區（埼玉14區）敗選。

相較之下，由前首相野田佳彥所領軍的「最大在野黨」立憲民主黨則是在本次眾議院選舉拿下了148席，比起上一屆還要多出50席；至於其他在野黨，日本維新會38席、國民民主黨28席、令和新選組9席、共產黨8席、參政黨3席、保守黨3席、社民黨1席、無黨籍與其他則為12席。

▲▼日本第50屆眾議院選舉各黨席次圖。（圖／記者羅翊宬繪）

▲日本第50屆眾議院選舉各黨席次圖。（圖／記者羅翊宬繪／資料來源：日本放送協會）

根據日媒《MINKABU》，面對此次眾議院選舉自民黨淪為「少數執政黨」，在野勢力在眾議院發揮影響力，黨內與政府各界人士皆感到相當震撼，而10月1日就任日本首相的自民黨總裁石破茂自然無法輕易卸責，畢竟石破茂在黨內派閥政治、政治獻金等非法議題處理不當，更激起了選民們積累3年的憤恨與不滿。

其實在岸田文雄就任首相的這3年來，自民黨便面臨政府增稅方案、物價高漲、經濟低迷等困境，而前首相安倍晉三遭到暗殺身亡後，又爆出黨內人士長期以來與統一教會過從甚密，加上選前日本共產黨爆料，自民黨對未獲提名候選人擔任代表的自民黨分部，給予2000萬日元補助金，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲▼高市早苗婉拒石破茂擔任總務會長的提議，表示除了幹事長以外，不接受任何職務。（圖／達志影像）

▲高市早苗在總裁選舉敗選後，婉拒石破茂擔任總務會長的提議，表示除了幹事長以外，不接受任何職務。（圖／達志影像）

此次眾議院選舉自民黨慘敗，激起黨內人士對石破茂積累的不滿，尤其在自民黨總裁選舉中，當石破茂擊敗被視為「安倍繼承人」的對手高市早苗後，在政治資金收支報告記載收入（小金庫事件）事件打壓舊安倍派，不予以提名（公認）參選、且無法在比例代表人選重複提名，嚴重激起黨內人士不滿聲浪。

據悉，舊安倍派的成員中，大多在總裁選舉中將票投給高市早苗。因此一旦石破茂在眾議院選舉後淪為「跛腳首相」，黨內舊安倍派成員可能是加速造成石破茂失勢的推手。報導分析，一旦石破茂被要求卸下首相一職，則目前擔任最高顧問的麻生太郎將成為引導趨勢的關鍵核心人物。

另外，報導也提到，儘管石破茂仍有意維繫政權持續運作，盼能與其他政黨取得合作，但自民黨內部人士早就將目標望向明年夏季的參議院選舉，一旦石破茂持續跛腳，則自民黨可能會重演丟失執政權的惡夢，一名曾經入閣的關係人事便自嘲，如今的態勢可謂進退兩難。

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