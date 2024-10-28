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康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

▲▼康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持續變強，不過速度放慢，氣象署估周四晚間到周五上午可能登陸花東，直接對決中央山脈並穿越，通過西部進入台灣海峽往北離開，氣象署明天下午到晚間發布海警，周三上午發布陸警。至於周四是否有颱風假，氣象署表示，周四颱風影響最劇，東半部可能有超大豪雨，北部、南部和中部山區有局部豪雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，康芮颱風目前位於台灣鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，目前為輕度颱風，正逐漸增強當中，未來環境條件優良，強度有再增強趨勢。

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針對康芮颱風路徑，黃恩鴻表示，康芮颱風目前速度稍微減慢，開始偏西轉往偏西北移動，預計周四和周五距離台灣最近，特別周四是逐漸接近過程，東半部降雨明顯，周四晚間到周五上午可能登陸花東，隨後通過中央山脈進入台灣海峽北上逐漸離開；周三開始有外圍環流影響北部、東半部，周四影響整個東半部，西部降雨機會也會提高，周五強度減弱，雖經過中央山脈但仍有一定強度，周五上半天留意中南部風雨明顯增強。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風將帶來強風長浪。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻進一步指出，依照目前最新路徑來看，氣象署預估明天下半天到晚間發布海警，周三上午發布陸警。

由於康芮颱風路徑不斷修正，未來還可能出現變數，黃恩鴻表示，康芮上周五到現在路徑不斷往西修正，趨勢上不斷有變動可能，依照今天下午康芮颱風最新路徑，以花東一帶登陸機會高，但距離登陸還有3天左右，仍有誤差，颱風未來路徑還有南北跳動可能，登陸地點往北到宜蘭或往南到恆春半島都有機會，目前路徑預測以花東交界一帶登陸機會高。

至於周四是否會有颱風假？黃恩鴻表示，周四確實是颱風影響最明顯的時候，為颱風接近登陸過程，路徑偏花東一帶，降雨東半部為主，預估可能有豪雨等級以上降雨，可能出現大豪雨或超大豪雨，其他地方也有短暫陣雨，北部、南部和中部山區有局部大雨或豪雨，颱風登陸後進入中央山脈，周五通過西部平原進入海峽往北離開，中南部還是要留意風雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，降雨預估方面，黃恩鴻說明，明天受東北季風影響，北台灣陰雨，中南部多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨；周三東北季風配合颱風外圍環流，水氣變更多，北部、東半部降雨越晚越明顯，基隆北海岸、大台北到東北部有局部大雨，中南部影響還不大，午後南部和中部山區有局部短暫陣雨。

不過颱風周四和周五影響台灣最劇，黃恩鴻說，周四颱風將到台灣東南側海面上，降雨帶以東半部為主，從東北角到花東以及恆春半島，雨勢明顯，會有局部豪雨等級降雨，要留意短延時強降雨，其他地方降雨也明顯增強，北部、南部和中部山區有局部大雨或豪雨，周五颱風中心通過中央山脈，進入台灣海峽，逐漸往北離開台灣，強度減弱，過中央山脈時風向將影響中南部風雨增強。

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