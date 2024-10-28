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康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮挑戰強颱！12地暴風圈侵襲率破90%　專家：全台有望放2天颱風假

▲今年第21號颱風「康芮」正逼近台灣。（圖／中央氣象署）

圖、文／CTWANT

今年第21號颱風「康芮」（Kong-rey，由柬埔寨命名）來勢洶洶，路徑持續西修，對台的影響正在增大，預計31日、11月1日最接近台灣，且目前不排除增強為強颱的機率，且一旦「康芮」登陸，將會是繼1967年吉達颱風後，睽違57年第一個登陸的11月颱風。據氣象署最新資料顯示，有15地區受到暴風圈侵襲機率破90%。對此，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，到時應該各地都會有機會放到颱風假，尤其是31日、11月1日這2天。

據氣象署最新資料顯示，「康芮」28日8時的中心位置在北緯16.8度，東經129.0度，以每小時13公里速度，向西進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑 - 公里。

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目前颱風的路徑變化仍大，對各地的影響程度尚不明確，但是「康芮」路徑持續西修，對台的影響正在增大，一旦登陸將會是繼1967年吉達颱風後，睽違57年第一個登陸的11月颱風。根據氣象署統計資料，全台有15地受到其暴風圈侵襲機率已破90%。

▲全台15個地區康芮暴風圈侵襲機率突破90%，其中綠島最高97%。（圖／中央氣象署）

▲全台15個地區康芮暴風圈侵襲機率突破90%，其中綠島最高97%。（圖／中央氣象署）

對此，台灣大學大氣科學博士林得恩稍早在臉書粉專《林老師氣象站》發文指出，估計31日、11月1日，「康芮」最靠近台灣、風雨最大，且由於一路過來，「康芮」未受地形破壞，結構相當完整，強度評估在中颱上限（美國聯合颱風警報中心JTWC今早預測康芮未來強度會到達強烈颱風）。前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮，則在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，不能排除康芮颱風增強為強颱的機率。

吳聖宇則表示，根據目前的預報颱風將直接登陸，登陸是全台都有影響，到時應該各地都會有機會放到颱風假，尤其是31日、11月1日這2天。

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