若美中開戰「美國輸定」？　川普駁斥：打得中國屁滾尿流

▲ 川普在紐約舉行選前最後一場大型造勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選倒數9天，共和黨候選人川普27日回到家鄉紐約的麥迪遜廣場花園，舉行投票日前最後一場大型集會，發表大量種族主義、反移民言論，在經濟議題上則承諾減稅、提高薪資。至於外交方面，他駁斥近期一份報告稱美國無法戰勝中國的論點，強調「我們會把他們打得屁滾尿流」。

《路透》報導，川普在演說中不斷吹噓他總統任期內的外交政策，聲稱他不會在任期內發動戰爭，但若美國與中國開戰，「我們會把他們打得屁滾尿流」。

川普稱美軍是世界上最偉大的軍隊，而他最近看到一份有關中國的報告，「前幾天我看到他們發布的一份報告說，如果我們最終和中國陷入戰爭，我們會打不贏，我們不夠強大」，「我心想如果這是真的，發表這種報告該有多蠢？」

根據《衛報》，他所指的可能是華府智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）近期發布的報告，而川普強調，「不該發表這樣的報告，而且這不是真的，我們會狠狠教訓他們（中國）一頓」。

接著他再度指控民主黨是「內部敵人」，「他們對這個國家做了非常糟糕的事，他們確實是來自內部的敵人，這就是我們要戰鬥的對手」，「他們正用邊境開放政策、破紀錄通膨、綠色新騙局和他們所做的一切，對國家造成如此大的傷害」。