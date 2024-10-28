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高雄藍營5女議員爆「質詢索資黑箱」　高市府：依法提供資料

▲▼藍營5女議員爆「質詢索資黑箱」，高市府：依法提供資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍營5女議員指控高市府面對議員的監督擺爛、裝死，連議員的索資都可以提供造假資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議會黨團由總召黃香菽、議員許采蓁、邱于軒、陳麗娜、白喬茵今（28）日召開記者會，砲轟由陳其邁領導的市府，面對議員的監督擺爛、裝死，連議員的索資都可以提供造假資料，質疑高雄市府現在是「朕不給、你不能要」，呼籲勇敢面對監督。對此，高市府回應表示，尊重議員問政，強調依法提供資料。

邱于軒表示，市政府在面對議員的索資都是用閃避的方式來面對，例如日前揭露的國賓案，一開始不能提供的報告後來因為輿論壓力而轉彎，都要透過大家公開的監督有壓力才敢公開。她也踢爆，高雄湖內分局有員警酒駕，面對記者的提問和苓雅分局互踢皮球、裝死不理，質疑酒駕不是零容忍？怎麼面對自己人就又轉彎了呢？

▲▼藍營5女議員爆「質詢索資黑箱」，高市府：依法提供資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍議員爆「質詢索資黑箱」，質疑高雄市府現在是「朕不給、你不能要」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營5女議員爆「質詢索資黑箱」，高市府：依法提供資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁則說，今年三度向市府索取「橘色惡魔」標案的服務需求書、成果報告及經費明細，然而市府起初以「無法提供」的理由回絕，令人感到震驚。她表示，服務需求書應該是公開標案的一部分，任何人都可以在網路上查詢，市府卻聲稱無法提供，讓人難以理解，最後市府僅僅「三句話交代700萬用處」的回覆。

白喬茵指出，每次跟市府索資都要拖三、四個月，最後變成一種常態，甚至給了錯的資料更有疑似造假的資料提供給議員，這是市民可以接受的嗎？她進一步質疑，市府大吹特吹演唱會經濟，犧牲市民的權益所換來的大量公關票去了哪裡？她多次向市府索資，都得不到回應，難道要黑箱到這種程度？

▲▼藍營5女議員爆「質詢索資黑箱」，高市府：依法提供資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲藍議員要求市府要公開透明，面對議員的監督。（圖／記者賴文萱翻攝）

黨團總召黃香菽最後表示，當面對議員的監督時，高雄市政府有哪些奧步，有「隨便兩句話敷衍」、「造假」、「問A給B」、「裝死不回」，完全在迴避議員的監督，就是「朕不給的，你不能要」，完全沒有一個民主的政府該有的樣子。 

黃香菽強調，監督市政是議員的職責，接受監督也是市府該盡的義務，呼籲高雄市政府，勇敢面對監督，打破黑箱、公開透明！議員在記者會現場也用鐵錘打破黑箱，要求市府要公開透明。

針對國民黨議員指市府提供資料一事，高市府表示，市府針對議員索資，提供資料均以公開為原則，能提供者均會盡量提供，若涉及政府資訊公開法及個人資料保護法或其他法律規定之限制事項，則依其規定辦理。

高市府表示，市府尊重議員的問政，對於議員索資，各縣市均針對議員索資訂有相關規範，高市府亦訂有「本府所屬各機關提供本市議員資料參考指引」供本府各機關辦理議員基於問政資料需要向機關調取資料之用，而該規定均符合政府資訊公開法等相關規定。

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