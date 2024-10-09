中央總預算案卡關「影響市政運作」　高市府：建設恐無法推動

▲高雄市府喊話中央總預算案卡關，影響高雄市政運作。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

有關114年度中央政府總預算8日暫緩列案一事，高雄市政府今（9）日表示，市府114年度總預算內含中央計畫型補助498億元，其中新興計畫30億元及延續計畫較今年增加的131億元，恐皆受中央政府總預算影響無法如期推動。考量高雄正值城市轉型關鍵，中央總預算案卡關對市政建設影響甚鉅，市府呼籲行政、立法兩院放下歧見、攜手推動國政，展現行政效率，在法定期限內完成預算審議。

高雄正值城市轉型關鍵，托育、長照等民生、經濟、社福支出均大幅增長，在這次山陀兒颱風重創後，針對防災、滯洪等相關基礎建設預算需求也相當迫切。

高市府強調，依預算法54條規定，總預算如未依限完成審議時，支出部分新增計畫須待總預算完成審議程序後始得動支，延續性計畫支出超過上年度預算增額部份亦無法動支，如114年度中央總預算案未能如期通過，高雄市政相關建設恐無法順利推動執行，將嚴重影響市民福祉。

▲高雄市府喊話中央總預算案卡關，影響高雄市政運作。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府說明，高雄114年度總預算新興計畫編列包括身心障礙福利機構服務擴充2.7億元、岡山區嘉興里華岡里廢污水排放建設1.93億元、消防救災裝備器材及緊急通訊系統0.85億元、大港旗津領航計畫0.49億元、里長年終慰問事務補助0.67億元等。

此外，114年延續性計畫較113年增加131億元，囊括社會福利、交通網絡、原鄉部落、文化建設等多項民生設施及經濟重大建設，包括長照2.0計畫55.13億元、兒童托育補助13.82億元、住宿式服務機構補助計畫11.76億元、2-5歲育兒津貼3.68億元、補助準公共幼兒園2.58億元等社會福利面向。

同時還有部落道路改善及宜居部落建設0.26億元、圖書分館耐震補強0.78億元、消防車汰換0.81億元、污水下水道建設計畫1.1億元等計畫。