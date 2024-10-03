快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府稍早通報，山陀兒颱風預計12點半左右將於旗津、小港一帶登陸，會有致災性強風。稍早在過港隧道旁貨櫃場，有貨櫃遭強風吹落，越來越多，甚至其中一個貨櫃還被吹到馬路上，場面相當驚險。

▲高雄過港隧道旁貨櫃場貨櫃被吹落。（圖／翻攝記者爆料網）

過港隧道旁貨櫃場在山陀兒強風猛襲之下，多個貨櫃接連被吹起，據了解，一個空櫃重達3.8噸，看起來堅固，但其實很脆弱。港警總隊初步了解，目前港區周圍有部份貨櫃場的貨櫃被吹動，無法確認是否轄區內，但因風大雨大，員警為安全因素暫無法外出檢視。

▲▼高雄過港隧道旁貨櫃場貨櫃被吹落。（圖／翻攝記者爆料網）

FB粉專「高雄好過日」指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪的53m/s，是高雄史上最強風速。高港也紀錄到8.4公尺浪高（接近三層樓），滔天巨浪已經襲擊高雄港3小時以上。

高雄市政府稍早發布緊急避難通報，「山陀兒颱風預計12點半左右於本市旗津、小港一帶登陸，會有致災性強風，請民眾儘速至室內躲避。如果民眾待在臨時建築或鐵皮屋，請伺機離開前往其他室內避難，本市各區公所即時開放民眾避難。高雄市政府07-8136119。」