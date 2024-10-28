藍委提「公有場館實名售票」　蔣萬安喊樂見：只要能有效遏制黃牛

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，近15萬張門票秒殺完畢後，黃牛票在網路上四處流竄；國民黨立委黃健豪提「文化創意產業發展法」修正案，在公有場館舉辦大型文化創意活動，售票應採實名制。對此，台北市長蔣萬安表示，只要能有效遏制黃牛，他都樂見。

▲蔣萬安出席性別平等辦公室成立10週年活動。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安28日上午出席性別平等辦公室成立10週年活動，會前接受媒體訪問。針對周杰倫演唱會黃牛問題嚴重，有藍委提出希望修法，公有場館要實名制？蔣萬安回應，立法院當然也很關注黃牛的議題，接下來會進行相關的修法，「我相信立法院也會有充分的討論跟溝通，所以只要是能夠有效遏制黃牛以及確保民眾的權益，我想我們都樂見」。

另外，關於立院預算評估報告，我國GDP近5年成長超過兩成，但成果主要都是給企業主、股東，一般受薪階級感覺不到經濟成長？蔣萬安指出，「企業的獲利我們都希望能夠共享，不只是企業主、股東，其實很多辛苦打拼的員工也應該要共同分享這樣的果實。」所以北市府也會透過倡議、輔導方式來給予企業誘因，提升整體照顧員工的措施，不管是友善職場等方式，能夠提升整體的勞動權益、照顧員工。