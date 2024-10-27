幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

▲同學想將票賣掉賺錢，讓原PO心情矛盾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

睽違7年！周杰倫即將在大巨蛋舉辦演唱會。日前票一開賣，隨即被搶光，甚至有黃牛出現，就有網友發文透露，她這次搶到5張票，並將其中3張原價賣給同學，怎料對方因為在網路上看到很多離譜的票價，就有點想把這票賣掉賺錢，讓她心情很矛盾。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「幫朋友搶到周杰倫但他想賣掉當黃牛」為標題發文，提到她成功搶到了5張周杰倫演唱會的票，除了自己和男朋友的那2張，另外3張票則是以原價賣給國中同學，心想5個人可以一起去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，網路上的價格越飆越離譜，因此國中同學似乎開始考慮將票賣掉賺錢。原PO透露，雖然她已經將票賣給了國中同學，但還是不想對方成為「黃牛」，就算要賣，她也寧願將票原價賣給其他想去看演唱會的朋友。只是她同時又覺得，既然她已經將票賣給了國中同學，是不是不該管？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「開玩笑態度跟他說：蛤～幫搶就是想跟你一起看周欸，你不看還我，我退你錢」、「我覺得超不要臉欸，朋友辛苦幫你搶的票拿去高價轉賣？就算是有給朋友錢，一般也不會做這種事吧」、「我會對朋友超傻眼，會叫他把票還我然後退錢，如果他拒絕，以後應該不會往來了」、「拿別人搶的票還想轉賣，真的很可悲，是我之後就不會幫他搶票了，一律說沒票」。