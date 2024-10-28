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京華城停工太久恐「地層下陷」？　蔣萬安：將邀專家討論

記者袁茵／台北報導

由於鼎越不願放棄爭議的20％容積獎勵，北市府目前對京華城土地維持「不予施工勘驗」等同停工；但台北市副市長李四川日前邀集技師公會開會，倘若京華城未蓋滿一樓板，會對周遭造成危險，現在也有結構專家提醒，停工太久恐有地層下陷問題。對此，台北市長蔣萬安表示，一定會邀專業人士、技師公會討論，確保整體建物公安。

▲▼蔣萬安出席性別平等辦公室成立10週年活動。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席性別平等辦公室成立10週年活動。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安28日上午出席性別平等辦公室成立10週年活動，針對京華城沒蓋完1樓、地下1與2樓會有公安問題，有結構技師也提醒，若停工太久會有地層下陷的安全疑慮，會不會啟動什麼樣的措施？蔣萬安回應，不管工程進行到哪個階段，採取什麼樣的作為，最重要一定是確保整體建物的公共安全，避免對周遭住戶造成影響。

蔣萬安指出，這個部分一定會邀請包括相關的專業人士、四大技師公會等來參與討論，給予建議。

李四川24日與技師公會開會，皆認定一定要把一樓樓板、地下1樓、地下2樓做完，否則會對高鐵、台鐵、台北偶戲館和附近15公尺民房產生問題，因此李公開向鼎越喊話，希望先自行拿掉爭議的20％容獎，就能繼續施工、避免爛尾樓，鼎越將於25日下班前答覆。

但建管處長虞積學25日受訪時說，鼎越開發公司總經理陳文可到建管處說明，對於昨天呼籲辦理20%爭議容獎，「他們一切依照規定辦理，沒有特別表示有其他的辦理方式，在我們理解，目前沒有聽到要主動辦理變更設計的意思」。

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