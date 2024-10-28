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月收入45K「卻沒有閒錢」　網見1支出戰翻了：很難存錢

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO每月有4萬5000元的收入。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

辛苦工作，難免會有休閒娛樂方面的開銷，好犒賞自己。近日有網友發文透露，她每個月的收入約有4萬5000元，固定會支出約2萬元，然後每三個月會出國一次。只是這樣的收支，就讓她覺得存錢存得很迷茫，大家都是怎麼規劃自己的錢呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「存錢存到很迷茫」為標題發文，提到她今年27歲，月薪3萬5000元，副業則有1萬元左右的收入；支出方面，每月包含保險、健身房、訂閱串流平台，會花約莫6000元，然後伙食費則落在1萬5000元左右，而她每三個月就會出國一次。

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原PO接著透露，她近3年，每月都會拿3000元去投資，今年也有開始定期定額006208，同樣是3000元，至於緊急預備金，則有5萬元。她想知道的是，大家都是怎麼儲蓄的？會每個月一拿到薪水就先分類嗎？她目前沒有特別規劃比例，也因為沒有養成好習慣，所以發現自己就算有想買的東西，也拿不出閒錢，更對存錢一事感到迷茫。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「月薪35K，然後你三個月出國一次能存到什麼錢？而且緊急預備金才5萬，5萬什麼都做不了你知道嗎」、「果然是及時行樂的年輕人，我月薪約7萬5，都不會花那麼多錢」、「吃家裡住家裡，也不負擔家裡花銷，剩下幾萬塊的錢跑到哪了？三個月出國一次真的太誇張了」、「出國就很難存錢了」。

不過也有網友認為，「很棒了，每個月存6000元，人生就是要趁年輕的時候多看看世界」、「我覺得常出國很好，老了真的走不動了，反正多存那些錢也沒啥屁用，但建議你的緊急金至少要半年的生活費比較好」、「月光還蠻多的，你還有存錢已經贏了」、「我覺得要看你存錢的目的是什麼吧？三個月出國一次誇不誇張是看你自己的能力」、「看你家裡資源如何囉！如果你家很罩你，緊急預備金才五萬也沒差啦」。

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