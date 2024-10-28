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康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

▲▼康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風速度加快，且路徑靠近台灣時往南修正，氣象署表示，康芮颱風將以中颱上限甚至不排除強颱靠近，周四、周五影響最劇，預計最快明天下午到晚上發布海警，周三上半天發布陸警，因暴風半徑大，全台都可能受影響，至於是否登陸或從何登陸仍有不確定性。

氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，未來一周主要受康芮颱風影響，尤其是周三開始，康芮逐漸接近，周四、周五影響最劇。

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康芮颱風目前位恆春東南東方1050公里海面上，朝西北移動靠近台灣，影響台灣機率大，強度有機會挑戰強颱，林伯東表示，康芮颱風強度增強中，未來強度可到中度颱風或以上，目前看法有機會以中颱上限強度靠近台灣，也不排除也有機會增強為更強，預計周三、周四最接近，周五(11月1日)、周六(2日)慢慢從海峽遠離。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風對台灣天氣影響。（圖／氣象署提供）

林伯東進一步指出，康芮颱風預計周三上午8點位接近台灣東南邊，今明兩天受東北季風影響，周三受颱風外圍環流影響，北北基宜有大雨，花東有陣雨，中南部午後陣雨，雨勢比較大的地區落在北北基宜，北部山區也有明顯雨勢；周四、周五颱風影響最劇烈的時候，各地風雨明顯，東半部、北部山區可能有豪雨等級以上雨量，西半部包括北部平地、中南部也可能有豪大雨。

隨康芮颱風逐漸通過，靠近東半部，林伯東表示，首先會出現豪大雨就是東半部和北部山區，若颱風如果通過台灣地區到西半部，緊接著颱風南邊將受西南風影響，中南部在颱風通過後也會有明顯降雨發生，不過颱風路徑仍有不確定性，可能從東半邊通過，中南部降雨將較不明顯，若從更偏南邊通過，南部和中部降雨就要特別留意。

康芮颱風最新路徑往南修正，林伯東表示，相較上一報預報，這一報颱風速度加快，且路徑再往南調整，未來也有可能往北或往南一點，若從南邊通過，對南部、東南部影響比較大，對北部、東北部影響稍微小一點，但這個颱風暴風半徑範圍大，對全台都有影響，若偏北邊路徑，對北邊、東北部影響比較大，對南部影響會比較小。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼康芮颱風對風浪影響及周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

至於海陸警可能發布時間，林伯東說明，康芮颱風接近台灣時間點大概從周二到周三接近，「因康芮颱風速度有加快，預估海警發布時間可能落在明天下午到晚上，陸警時間因颱風路徑仍有不確定性，甚至不確定是否登陸，若朝台灣靠近，陸警時間有可能落在周三的上半天」，不過陸警發布區域因路徑還有變數，由於康芮颱風還不確定是否登陸，一旦登陸，將是繼吉達颱風後，57年來首個11月登陸颱風。

針對康芮秋颱是否也會產生共伴效應，林伯東表示，秋天的颱風因為東亞大氣環境處於轉變狀態，影響颱風路徑或強度變化大，秋天颱風難預測，通常北邊會有冷空氣、東北季風或冷氣團天氣型態影響，當颱風與北邊天氣系統交互作用，可能颱風北側、西北側容易有共伴效應，如果剛好雨帶又跟台灣地形交互作用，比較容易產生豪大雨，秋颱在宜蘭、北部影響比較明顯。

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