泰國YouTuber詐騙19.5億躲藏2年　卻因「不會唱國歌」遭逮捕

▲擁有80萬人追蹤的娜塔蒙涉嫌詐欺，捲款逃亡。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa）

圖文／CTWANT

暱稱為「Nutty」的泰國知名YouTuber娜塔蒙（Natthamon Khongchak），先前因涉入投資詐騙，榨取超過6000名受害者手中的資產，不法獲利4700萬英鎊（折合新台幣約19.5億元）。後續雖然逃亡至印尼，並假扮成印尼人在當地躲藏兩年，但最後還是被印尼警方逮捕，並順利引渡回泰國受審。據了解，娜塔蒙被識破身分的原因，是因為他不會唱印尼的國歌。

根據《每日郵報》報導指出，娜塔蒙自2022年起便逃至印尼偏遠島嶼，甚至在當地假扮成是印尼在地人。而其先前突發奇想，希望能透過假身分在印尼申請護照。

結果在申請過程中，娜塔蒙因口音問題，結果引起移民官懷疑，移民官要求娜塔蒙被要求唱國歌和背誦憲法，但娜塔蒙完全都不會，最終只能崩潰的承認非法入境。後續娜塔蒙就這樣被印尼警方逮捕，後續於2日被引渡回泰國受審。

報導中提到，娜塔蒙過去在社群媒體上打造自己外匯交易員的人設，透過分享奢華生活，像是泳裝展示、名牌包、熱帶度假等炫富內容，娜塔蒙成功吸引大量粉絲關注，訂閱數一度超過80萬。

後續娜塔蒙推出投資方案，承諾投資者有35%的高額回報，這也因此吸引大量粉絲將積蓄投入其中。但在2022年4月時，該投資計劃開始崩潰，投資者遲遲未收到承諾的回報。2022年5月，娜塔蒙在Instagram上聲稱自己因交易失誤虧損資金，承諾償還，同時還警告那些投資者「如果讓我去坐牢的話，你們也拿不到錢」。

一名受害者就表示，自己投入的42.3萬英鎊原本是為了孩子的教育費，但如今損失慘重，根本無力支付小孩的大學學費。受害者代表律師勞昂里（Phaisal Ruangri）表示，娜塔蒙利用自身網紅地位詐騙粉絲，很多人被他成功形象蒙蔽，誤以為他是經營有成的商人。

被引渡回泰國後，娜塔蒙辯稱自己並非有意逃跑，聲稱是自願向警方自首，並向公眾道歉，為自己所做的事帶來的恥辱感到悔意。泰國皇家警察助理總監皮塔尼拉布特（Thatchai Pitaneelabut）透露，娜塔蒙涉案金額高達20億泰銖，目前正被特別調查局（DSI）調查，並將接受法律審判。

與娜塔蒙一同被捕的還有其秘書妮查帕特（Nichapat Ratananukrom），兩人均面臨長期刑期，並被控「共同詐騙」罪名。

延伸閱讀

▸ 退休教師爽領高月退？他曝實際試算金額「不到4萬」：考上才知老師多難當

▸ 遺產分5份！三伯不爽「這人也有」狂情勒 阿嬤氣炸：全部捐給孤兒院

▸ 新竹某幼兒園拒過萬聖節 「不給糖就搗蛋」害錯誤觀念