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他吃「這種健康蔬菜」竟害關節炎發作！　醫示警：6種人小心食用

他吃「這種健康蔬菜」竟害關節炎發作！　醫示警：6種人小心食用

▲番茄、茄子等茄科植物，其中的茄鹼會讓少部分的食用者出現不適症狀。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

番茄、茄子等茄科植物，因為含有大量維生素、纖維以及抗氧化物，是廣受歡迎的健康蔬果。不過醫師指出，其中的茄鹼會讓少部分的食用者出現不適症狀。腎臟科醫師江守山就表示，曾遇一名類風濕性關節炎患者，長期服用薑黃、維生素D，本可控制疼痛，但某次因吃進大量的茄子，竟導致關節炎症狀嚴重發作。

江守山在健康節目中表示，他曾經在門診時遇過一名類風濕性關節炎的患者，長期藉由攝取維生素D、薑黃，3年來均能控制避免關節炎發作。但某次該名患者看診時表示，他突然關節炎發作，劇烈疼痛「痛到筷子都沒辦法拿！」

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江守山表示，他詢問男子的飲食情況後得知，男子在市場看見口感軟嫩、顏色鮮豔的茄子，買回家後大量食用。「這讓我想起，有動物實驗發現，茄子、番茄、馬鈴薯等茄科植物會加劇關節炎症狀。」

江守山醫師解釋，因茄科植物含有龍葵鹼（Solanine，又稱茄鹼），會加劇原本易有「關節炎」體質者的疼痛症狀。因此他請患者暫停時用茄科、番茄等食物，更叮囑患者若要吃馬鈴薯，務必要削皮並煮熟才能食用。之後，患者回診時表示，關節疼痛症狀已消除，未再發作。

江守山提醒，茄科植物含有植化素，有益人體健康，但可能對於總人口數中的1%者產生促發關節炎疼痛的因子，這類人務必謹慎食用。

此外，家醫科醫師李思賢也曾在臉書粉絲專頁分享，茄科植物如番茄、馬鈴薯、茄子、青椒、甜椒等，都是食用起來十分健康的蔬果，但是其中含的茄鹼會讓部分族群有不適的症狀，因此建議有以下症狀的朋友「暫時避開茄科植物」。

一、濕疹。

二、蕁麻疹。

三、呼吸道症狀。

四、關節炎。

五、自體免疫疾病。

六、腸炎。

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