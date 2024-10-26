極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

▲高海拔、低溫低氣壓環境的登山活動，自身體能條件是最基本也是最重要的。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日的輕度颱風潭美，雖未直接侵襲台灣，但在其外圍環流及東北季風共伴效應影響下，台灣北部、東北部地區出現強陣風與豪大雨，而傳出災情。全球暖化、氣候變遷，極端天氣事件（短時強降雨、強陣風等）發生機頻率增加，對人類活動及生態環境產生衝擊，甚至造成生命及財產的損失。

太魯閣國家公園高山地區近兩日發生三起山域救援案件，一件身體不適，二件氣候不佳造成人員失溫，救援人員疲於奔命，且天候影響救援進度，待援者持續承受痛苦與不適；瞬間的天氣變化，讓人措手不及，太管處呼籲，高山非郊山，行前務必做好體能訓練、規劃好行程、備妥登山裝備，並留意山區天氣變化。

▲太管處呼籲，從事登山活動請審慎評估做好萬全準備。

高海拔、低溫低氣壓環境的登山活動，體能消耗高於郊山及平地活動，自身體能條件是登山活動最基本也是最重要的，另山區因海拔、地形等因素，氣候變化迅速，山友應隨時注意天氣變化，行前備妥相關頭燈、雨具、保暖衣物等登山裝備，行進期間也應該隨時留心周遭環境變化及自身身體狀況。

太管處再次提醒，登山活動請審慎評估做好準備！才能讓活動順利畫下完美句點。