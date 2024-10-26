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男友狂借錢！她接到「男友父誠懇來電」驚被騙　網一看：早該分了

一名女子被男友頻繁以各種理由借錢都不疑有他，直到某天接到男友父親的一通電話才驚覺被騙。示意圖，非當事人（pexels）

圖文／鏡週刊

近日，一名女網友在Dcard發文表示，她交往3年的男友近期頻繁以各種理由向她借錢，直到某天接到男友父親親自來電勸她分手，才發現男友「滿口謊言」。

這名原PO透露，與男友相識3年，雖然知道男友家境不佳，但她始終用心經營感情，甚至花心思照顧男友的家人，購買營養品以及當季水果，還貼心送上彈簧床，期望對方家人能睡得更舒適；抱著攜手一生心態的原PO，無怨無悔地支持男友，然而近半年來男友不斷以「緊急需求」向她借錢，使她不禁開始產生疑慮。

原PO細數，男友先是以酒駕罰款為由借了10萬，隨後又以車禍修理費為藉口借了5萬，到此，原PO從來沒懷疑過男友。然而，上個月男友又稱父親因脊椎受傷需動手術，再次借了20萬，而原PO從未聽聞男友父親提及脊椎問題，才使她開始產生懷疑和不安。

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直到日前，原PO接到男友父親的來電，對方誠懇表示「妳是個好女孩，但我兒子配不上妳」，並坦承兒子借錢的理由全是假的，要原PO別再借錢給他。

「我很抱歉，妳對我們兩個老的這麼好，但是我不希望妳再被那個不孝子欺騙了」男友爸語重心長地向原PO說，並表示會想辦法籌錢還給原PO，讓原PO聽了心裡五味雜陳，向網友們傾訴：「我知道分手是必然的，但是我現在擔心的是，他爸媽真的會幫他籌錢還給我，我真的不想為難兩個善良的長輩。」

文章曝光後，許多網友紛紛在底下留言道：「這個也不是為難，他父母是在為自己教出來的兒子收爛攤子。算是還有負責的父母，很多都是他長大了管不動，當然也不會幫忙還錢」「換成是我，我光在聽到他『酒駕』這一part就會分手了不管真的還是假的」「光酒駕就該分了」「妳人也太好？？？？」「現在是好孩子，再繼續下去就是傻孩子了喔」「聽到有酒駕（不管是不是真的）需要繳罰款，這時就應該馬上分手了吧？都可以酒駕了、都可以如此不在乎自己跟別人的命了，你還期待跟他長久？」

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