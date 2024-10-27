完美複製「大谷翔平摟愛妻」　她萬聖節扮成田中真美子！網：很像

▲有網友打扮成田中真美子。（圖／網友@bbbmess授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平與田中真美子結婚後，時不時會合體亮相，一舉一動都是焦點。10月31日是萬聖節，不少人都趁著這周假日好好打扮了一番，其中就有網友將自己裝扮成田中真美子的模樣，掀起討論。

網友「@bbbmess」在Threads上發文寫道，「大谷翔平的老婆。」原來是好友趁著萬聖節，特意打扮成田中真美子的模樣，不只髮型相像，服裝也類似，而且她還用上半身頂著大谷翔平的照片，完美複製夫妻倆的合照。

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打扮成田中真美子的網友「@gyomikimchi」也在串文底下表示，她為了參加朋友辦的低成本萬聖節，特別把剪頭髮的時間延後、留成旁分，且她「剛進來的時候有梳了真美子的三條瀏海，點了嘴角的痣，可惜後來花掉」。她也透露，除了輸出的費用，其他都是用網購的紙箱所拼起來的。

▲網友以紙箱作為材料。（圖／網友@gyomikimchi授權引用）

其他網友看到後，也紛紛討論道，「叫你模仿不是叫你超越耶」、「真的很像真美子」、「還有點像大谷老婆」、「好好笑喔，太像了」、「好好笑，我以為是印照片貼在身上，原來老婆那邊有挖空喔，笑死」、「救命！祝你找到你的翔平」、「話說他們有夫妻臉，下次可以改扮翔平」。

本文經原PO授權引用