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大谷50轟球搶輸台灣買家！　日本社長「砸1300萬」買下51轟球

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平本季第51轟紀念球也以高價賣出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平達成美國職棒大聯盟空前的「50轟50盜」紀錄，第50轟紀念球由台灣買家「優式資本」以439.2萬美元（約新台幣1.4億）得標，競標失敗的日本企業家田中裕輔事後相當扼腕，不過他2日發文宣布，已經拍下大谷的第51號全壘打球，以42.7萬美元（約新台幣1376萬元）價碼成交。

綜合Sponichi Annex等日媒，美國戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）舉行大谷第51號全壘打球競標，2日結標後宣布，含手續費在內以42.7萬美元成交。

經營日本時尚電商平台Locondo的社長田中裕輔也發文宣布得標，「大谷選手在達成50-50後隨即達成51-51壯舉，這顆球紀念他當天6打數6安打的成就，也是打進季後賽的象徵」。

Locondo原定11月23及24日在東京澀谷、11月30日及12月1日在大阪心齋橋舉行大谷翔平紀念球攝影會，展出包括大谷第200轟及他首度獲選最有價值球員（MVP）的球季中投過的球，達成消費金額門檻的顧客均可參加。

如今田中又得標第51轟紀念球，但送達日本需時3至4周，不確定能否趕上攝影會，但承諾未來一定會找機會展示給大眾觀賞。

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