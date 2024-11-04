不生孩！人夫捐精「賺8000再結紮」　老婆怒吼很噁心...全場吵翻

▲原PO想捐精，被老婆看不起。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

男女捐精、捐卵，最高分別可拿到8000、9萬9000元的營養金。而一名人夫認為，這輩子沒有要生孩，打算賺個8000元捐精費「不無小補」，但老婆非常反對，不解為何另一半怎會有此想法，讓原PO錯愕不已「請問是我有病，還是她反應過度？」該文章引發網友熱議。

一名男網友在Dcard表示，今年才新婚，他與老婆都有共識這輩子不生小孩，而某天小倆口洗澡時，原PO提到滑到某醫師的抖音，內容陳述20至30歲男性捐精可獲得8000元的營養金，他想捐完再結紮，「拿8000元不無小補...結果老婆居然生氣！」

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老婆氣憤覺得，為了8000元去捐精的話，會很看不起他，甚至覺得很噁心。一番話讓原PO傻眼，完全不知道氣的點，而老婆還說，有這想法很奇怪，並質疑「為什麼會有這種正常人不會有的想法？」

對此，原PO一臉匪夷所思求問眾人看法，「請問是我有病，還是她反應過度？」

底下網友熱議，「我覺得她是無法接受你在世界某處有小孩，畢竟你們之間沒有小孩，但是你捐精的前提下就有可能有小孩，雖然依照台灣法律要找到生父有難度，但並非不可能，她只是怕很多年後麻煩而已」、「如果是我老公，我也會生氣」、「可以揪她捐卵啊，近10萬營養金，不過聽說打排卵針，身體會很不舒服」、「我也想捐 ，我之前女友同意，現任反對」、「可以幫助人為什麼不好？我是不懂啦，你們就是價值觀不一樣而已」、「我會讓我老公捐，如果能多捐幾次也可以，聰明的基因要流傳下去畢竟我自己不生，很怕未來世界只剩+9後代」。

呂政昕醫師在粉專《小島的小鳥事》指出，捐精是為了幫助缺乏健康生殖細胞的不孕丈夫，達成孕育子女的心願。並分享10大QA一次讓你看懂捐精是怎麼回事：

Q1：誰可以捐？

根據人工生殖法規定，男性年齡須在20～50歲間，且經依規定實施檢查及評估結果適合捐贈者。但各生殖診所會有些許差異。

Q2：哪些地方可以捐？

可上網查詢經衛福部國民健康署評核通過之醫療院所。

Q3：捐精前要不要禁慾？

捐贈前需禁慾3～5天。

Q4：需要準備什麼？

包括健保卡、身分證，有的診所會需要提供畢業證書影本。

Q5：捐精要花多少時間？

當天從諮詢、取精、抽血，大約需要2～3小時。此外若檢驗結果合格，半年後仍須再接受一次HIV複檢。

Q6：別人會知道我有捐嗎？

機構僅會提供種族、膚色、血型供受贈夫妻參考，其他個資不會提供。

Q7：捐精有錢拿嗎？

其以無償的方式捐贈，但因需要接受數次檢查，因此會有營養及交通費用補助，捐精補助費用會落在5000～8000元間。

Q8：捐完可不可以收回？

在捐贈後，捐贈者不能要求返還；但若捐贈者之後被診斷出有生育障礙，可請求返還未經銷毀的生殖細胞。

Q9：會出現多個生殖子女嗎？

同一生殖細胞不得同時提供兩對以上夫妻使用，並在一對夫妻活產後被銷毀。

Q10：我和這些生殖子女有沒有關係？

依人工生殖法，捐贈者和生殖子女不具有任何法律關係，因此不會發生認祖歸宗的要求。