傳裸圖騷擾女同事　知名部落格主管「免道歉還復職」！疑高層包庇

▲男主管不覺得自己有錯。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

今年8月底，一名女網友在Dcard爆料，某間知名部落客公司的男主管傳裸露色情圖給女同事，被告性騷擾後還惱羞成怒、理直氣壯；事件曝光後，許多女同事也透露自己曾被男主管騷擾、開黃腔，沒想到男主管上了4至6小時的性平教育課程後，公司並沒有讓主管對受害者道歉，還得以復職正常上班。

受害女網友在Dcard上透露，面對主管的騷擾行為，所有人都不敢反駁，男主管甚至對女同事傳色情圖片，於是尋求公司幫助，男主管得知後不僅沒有悔意，還在社群上抱怨「被女同事告職場性騷擾，我覺得很無奈，我可以告告她謗嗎？」

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男主管在性別平等調查後只收到了警告，並被要求上性別平等教育課程4至6小時，但公司並未要求男主管向受害者道歉，反而讓他回到職場繼續工作。原PO進一步指出，「公司高層（皆為男性）似乎也在包庇加害者」，公司在該主管的工作內容中加註「成人情色」，似乎是為了證明男主管的工作本來就會接觸到18禁內容。

調查期間男主管被禁止進入公司，但他不甩規定，仍經常出入公司。直到受害者抗議兩周後，公司才將他的座位搬到其他樓層，但並未向受害者解釋或給予安慰。

另外，其他男主管在開放式的工作空間，故意對受害者大喊「怕你們不想靠近男生、他是男生喔、因為是男生所以」等話語，似乎是想塑造受害者對男性過於敏感的形象，甚至暗示受害者本身有問題。

原PO透露，從他人口中得知，男主管完全不覺得傳脫衣、裸露等色情圖片給女同事有什麼問題，還會在社群發文喊冤。