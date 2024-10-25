北醫驚爆麻醉醫猥褻女病人！她躺恢復室私處遭襲　判決結果出爐

▲女病患躺在病床等候退麻醉，暈沉之際遭男醫師偷摸下體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位女子前年（2022年）到醫院做完無痛腸胃鏡檢查，在恢復室等候退麻醉時，被下體傳來的「奇怪感覺」驚醒，努力睜眼赫見林姓麻醉科醫師從面前晃過，女方不甘心遭輕薄，提告追究，林男否認偷摸、辯稱好意幫蓋被不慎碰觸，台北地院認定林男趁人之危，依乘機猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

判決指出，本案發生於前年11月25日，被害人在台北醫學大學附設醫院做完無痛腸胃鏡檢查，躺在恢復室病床等候退麻醉，下體突然傳來「奇怪感覺」、有被侵入的疼痛與性反應，她驚醒感到莫名恐懼、不知所措，努力睜眼看見1名穿白色長袍的男醫師從面前晃過。

女方當下腦袋卡住，四肢發軟、頭暈想吐，沒法呼救也不知該如何跟護理師說，回家越想越不甘心「在一個不知且不能的情況下，被不知道的人性侵害」，隔天向院方委婉投訴，描述疑似碰觸她下體的男醫師年約50多歲，身高接近180公分，頭髮少、戴眼鏡。

▲女病患不甘心「在一個不知且不能的情況下，被不知道的人性侵害」，提告追究男醫師猥褻責任。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

院方認為「這種事情無法容忍」、立刻積極處理，請當天當班為患者做麻醉的林姓麻醉科醫師，與院內相關主管開會說明，林男不否認碰觸女方身體、不記得細節，「但可能做了不應當做的事情」、承認自己「在不受控或無意識情形下」、一時衝動。

院方認為林男在說明會中惶恐焦慮、也沒聽不懂申訴的狀況，代表確有其事，於是替林男向女方道歉。但林男挨告後，辯稱好意幫女方蓋被，右手靠近女方腿間可能碰觸身體，他被院方訪談時，以為若造成女方不舒服就可能成立性騷擾，因此想盡快道歉認錯，可是他絕無輕薄意圖。

辯護律師質疑女方提出鉅額求償並改稱遭性侵，前後說詞矛盾，動機可議、真實性可疑，女方在恢復室的觀察紀錄單顯示，當時心跳呼吸平穩，沒因憤恨、惱怒或痛感造成心跳加速，林男逕自幫女患者蓋被舉動，僅屬思慮不周、並非認罪。

法官審理認為林男「幫忙蓋被」只是臨訟狡辯，他被院內調查時從沒出現這種說法，反而因不否認女方投訴，被院方暫停臨床業務、無痛鏡檢業務各2到3月，更被解除所有行政職務，若自認僅為「無心之過」，怎沒提出異議。

法官認定林男趁本案女患者當時尚未退麻醉、思緒昏沉、身體不適之際揩油，超出性騷擾程度，但欠缺證明有侵入體內情形，林男也否認用手指或物品做出性交舉動，因此將檢方起訴的乘機性交罪嫌，變更為乘機猥褻罪論處。

法官指林男本案犯行不尊重女方的性自主決定權、破壞醫病信賴關係，且未和解取得原諒，女方更因身心痛苦企圖尋短，據此判林男1年2月徒刑、不給緩刑，可上訴。具有博士學歷的林男已被院方停職。