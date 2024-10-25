快訊／孫生被起訴！邀夜店女開房卻拍閨蜜屁股　色喊：撞起來才爽

▲孫生因拍女性屁股被起訴性騷擾。（資料照／記者孟育民攝）

記者劉昌松／台北報導

「反骨男孩」孫生日前遭爆對女性拍屁股，涉嫌性騷擾，事後卻公開表示，自己沒做錯，不覺得需要回應，受害女性提告後，檢警調查發現，原來孫生當天是要約另1位女生吃飯後開房間，對方找閨蜜作陪，閨蜜因遭不禮貌對待憤而離席，過程被監視器拍的一清二楚，儘管孫生辯稱只是在調情，仍在25日被台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴。

被害人指控，本名余孫生的孫生7月8日邀約先前在信義區夜店認識的A女見面，孫生先請A女到知名的一品花雕雞用餐，A女邀約閨蜜B女同行，席間，孫生與B女到店外抽菸時，孫生突然對B女說：「屁股有肉哦，撞起來才爽」，邊說邊拍了拍B女臀部。

B女氣得到松山分局提告，相關過程也被po上網路論壇Dcard，但是孫生沉默一陣子後，在網紅峰哥的留言區寫道：「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」引起網友熱議。雖然Dcard文章後來被刪除，但司法調查程序已經啟動，A女作證表示，當天B女的確因遭到孫生不禮貌舉動，所以提前離開。

因為監視器拍到孫生與B的互動經過，孫生也承認曾拍了B女的屁股，但喊冤表示，他當天本來就約A女要去開房間，B女出現，讓他以為2女都願意，可是後來只有A女跟他一起去飯店，而他對B女的言行只是在調情，沒有其他意思，檢察官認為孫生行為已經構成性騷擾，依法提起公訴。