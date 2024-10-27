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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評「國會改革」讓民進黨驚慌失措　林濁水：心理狀態這麼虛弱？

▲▼2024政黨品牌調查 發布表記者會 趙少康 吳春城 林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

司法院憲法法庭25日針對《立法院職權行使法》、《刑法》等國會改革修法爭議作出判決，多數條文被大法官判為違憲，且即日起失效。對此，前立委林濁水今（27日）表示，通過的改革法案，權力比美國國會都小到不行，國會頂多只從侏儒國會升級為矮子國會罷了。他認為，結果民進黨上下包括大法官居然就驚慌失措，心理狀態淪落到這麼虛弱的程度了？

林濁水表示，游盈隆評論「弔詭的是，15位親綠的大法官卻成為捍衛中華民國憲法的守護神」，這很難聽，但是是事實，不過得補充1點。

林濁水補充，更麻煩的，大法官悍衛的，並不是自由派張君勵起草的有限政府分權制衡的中華民國憲法，而是孫文不通的萬能政府，權力分治互維憲法。

林濁水說，游盈隆又評論「諷刺的是，一向高唱捍衛中華民國憲法的中國國民黨，這次會同民眾黨試圖將中華民國五權憲法體制，改變成向立法院嚴重傾斜的憲政體制」。

林濁水認為，但通過的改革法案，國會的權力比起美國國會都小到不行，何來變成高度向立法院傾斜的體制？國會頂多只從侏儒國會升級為矮子國會罷了。

最後，林濁水強調，遇到矮子國會，舉黨上下包括大法官居然就驚慌失措，民進黨的心理狀態真的淪落到這麼虛弱的程度了？太不幸了。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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