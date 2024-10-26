　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

▲▼綠委蘇巧慧、行政院副院長鄭麗君、副總統蕭美琴、民進黨祕書長林右昌參與同志大遊行。（圖／民進黨提供）

▲綠委蘇巧慧、行政院副院長鄭麗君、副總統蕭美琴、民進黨祕書長林右昌參與同志大遊行。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

備戰2026新北市長，民進黨立委蘇巧慧日前表態，自己已經公開報名新北市長選戰，但還沒拿到門票，而同樣呼聲高的就是黨秘書長林右昌，雖仍未鬆口，近期也開始勤跑地方。對於是否提前初選，蘇巧慧今（26日）受訪時表示，對於初選機制跟時程，自己的責任就是收集不同的意見，轉呈黨中央，相信黨中央能夠做出最好的判斷和決定。

蘇巧慧今出席同志大遊行活動，也接受媒體聯訪，對於初選規劃，蘇巧慧表示，自己作為新北市黨部的主委，當然會聽到各種不同的聲音，而且都要尊重，但最後初選的機制方式，還有時程等等，都是中央黨部來決定。相信中央黨部會考量各種方面、各項因素之後，做出最好的決定。

至於是否可能提前初選？蘇巧慧強調，有人希望是維持原來的樣子，也有人希望可以早一點，有人甚至希望可以乾脆現在，沒有爭議的地方就決定了，各式各樣不同的聲音到處都會有，那其實這些都是為民進黨好，是支持者在替大家著想的心情，她的責任就是收集不同的意見，轉呈黨中央，讓黨中央能夠做出最好的判斷和決定。

被問到林右昌也積極備戰新北，蘇巧慧指出，大家可以看到不管在中央黨部或者是新北市黨部，都是一樣遵照賴清德主席的指示，在擴展社會各個面向，讓民進黨的理念和價值可以傳到更多人的耳中、心中。

蘇也表示，來參加這個同志遊行，大家可以看得到，其實這種尊重多元，挺大家做自己的態度，就是民進黨的基本價值，所以可以和年輕世代在一起，民進黨可以長久在台灣社會發展，我想每一個黨工職都是同樣的心情。

至於她與林右昌兩人今天同框參加活動，蘇巧慧回應，今天的主題真的就是來挺同志，而且到現在，時至今日，我們已經挺的是一個多元、挺差異，挺大家做自己，每一個民進黨黨工職，從蕭美琴副總統、鄭麗君副院長，林右昌秘書長，甚至是還有好多的年輕議員們，都是一樣的心情，所以今天在這裡最大的共識、唯一的討論，就是如何讓年輕的世代，未來的台灣主人，都能夠繼續做自己。

而林右昌蠻積極在跑地方行程，是否有跟新北市黨部報備？蘇巧慧回應，中央黨部和新北市黨部之間，目前的溝通都非常的良好，而且我們才剛開過非執政縣市的專案會議，在這個會議當中，我們也暢談了很多，地方黨部甚至地方民意代表，需要中央黨部支援的部分。

蘇巧慧指出，所以大家可以看到，一開完會議，中央黨部的直播節目，就立刻邀請新北市的議員，針對總預算在國會被藍白卡關的部分，從地方的角度來談。絡在同一個節奏上最好的正面，未來還有很多的聯手，重點是民進黨理念要讓更多人知道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

攜國民黨青年團齊走同志遊行　藍委陳菁徽籲：保障同志族群生育權利

響應同志遊行　民眾黨倡議《人工生殖法》修法「為愛創造更多希望」

台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

攜國民黨青年團齊走同志遊行　藍委陳菁徽籲：保障同志族群生育權利

響應同志遊行　民眾黨倡議《人工生殖法》修法「為愛創造更多希望」

台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

政治熱門新聞

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

嚴格把關大法官同意權！　藍委：不該過的一個都不會通過

國會改革違憲　他轟大法官民主之恥

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

更多熱門

相關新聞

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼光芒」

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼光芒」

第22屆「台灣同志遊行」今（26日）下午登場，民進黨本次也未缺席，包含副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君與民進黨秘書長林右昌也到場，蕭美琴致詞時表示，支持性平的這股力量越來越大，台灣在大家共同努力下，也有非常耀眼的成就，台灣天空上的彩虹，已經成為世界最耀眼的一道光芒。

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

綠委封翁曉玲、黃國昌、吳宗憲「立院新三寶」　「回去重讀憲法」

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「作秀」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

藍白不會善罷甘休！　游盈隆：國會改革釋憲「諷刺又弔詭」

藍白不會善罷甘休！　游盈隆：國會改革釋憲「諷刺又弔詭」

拆解國會改革釋憲「7爭點」　律師揭憲判兩意義：不該有國會優位原則

拆解國會改革釋憲「7爭點」　律師揭憲判兩意義：不該有國會優位原則

關鍵字：

林右昌2026新北選舉新北市長民進黨蘇巧慧

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面