已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

▲綠委蘇巧慧、行政院副院長鄭麗君、副總統蕭美琴、民進黨祕書長林右昌參與同志大遊行。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

備戰2026新北市長，民進黨立委蘇巧慧日前表態，自己已經公開報名新北市長選戰，但還沒拿到門票，而同樣呼聲高的就是黨秘書長林右昌，雖仍未鬆口，近期也開始勤跑地方。對於是否提前初選，蘇巧慧今（26日）受訪時表示，對於初選機制跟時程，自己的責任就是收集不同的意見，轉呈黨中央，相信黨中央能夠做出最好的判斷和決定。

蘇巧慧今出席同志大遊行活動，也接受媒體聯訪，對於初選規劃，蘇巧慧表示，自己作為新北市黨部的主委，當然會聽到各種不同的聲音，而且都要尊重，但最後初選的機制方式，還有時程等等，都是中央黨部來決定。相信中央黨部會考量各種方面、各項因素之後，做出最好的決定。

至於是否可能提前初選？蘇巧慧強調，有人希望是維持原來的樣子，也有人希望可以早一點，有人甚至希望可以乾脆現在，沒有爭議的地方就決定了，各式各樣不同的聲音到處都會有，那其實這些都是為民進黨好，是支持者在替大家著想的心情，她的責任就是收集不同的意見，轉呈黨中央，讓黨中央能夠做出最好的判斷和決定。

被問到林右昌也積極備戰新北，蘇巧慧指出，大家可以看到不管在中央黨部或者是新北市黨部，都是一樣遵照賴清德主席的指示，在擴展社會各個面向，讓民進黨的理念和價值可以傳到更多人的耳中、心中。

蘇也表示，來參加這個同志遊行，大家可以看得到，其實這種尊重多元，挺大家做自己的態度，就是民進黨的基本價值，所以可以和年輕世代在一起，民進黨可以長久在台灣社會發展，我想每一個黨工職都是同樣的心情。

至於她與林右昌兩人今天同框參加活動，蘇巧慧回應，今天的主題真的就是來挺同志，而且到現在，時至今日，我們已經挺的是一個多元、挺差異，挺大家做自己，每一個民進黨黨工職，從蕭美琴副總統、鄭麗君副院長，林右昌秘書長，甚至是還有好多的年輕議員們，都是一樣的心情，所以今天在這裡最大的共識、唯一的討論，就是如何讓年輕的世代，未來的台灣主人，都能夠繼續做自己。

而林右昌蠻積極在跑地方行程，是否有跟新北市黨部報備？蘇巧慧回應，中央黨部和新北市黨部之間，目前的溝通都非常的良好，而且我們才剛開過非執政縣市的專案會議，在這個會議當中，我們也暢談了很多，地方黨部甚至地方民意代表，需要中央黨部支援的部分。

蘇巧慧指出，所以大家可以看到，一開完會議，中央黨部的直播節目，就立刻邀請新北市的議員，針對總預算在國會被藍白卡關的部分，從地方的角度來談。絡在同一個節奏上最好的正面，未來還有很多的聯手，重點是民進黨理念要讓更多人知道。