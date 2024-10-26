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美選膠著！　CNN專家曝「1原因」：川普60%機率橫掃選舉人票

▲▼CNN數據專家恩頓（Harry Enten）。（圖／翻攝自維基百科）

▲儘管美選的選情接近，但CNN數據專家恩頓認為，如果搖擺州的民調出現誤差，那麼其中一方仍有可能獲得壓倒性勝利。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

CNN數據專家恩頓（Harry Enten）分析，雖然2024年美國選舉表面上看似競爭激烈，但實際上仍有可能會以勝利方獲得超過300張選舉人票的壓倒性勝利告終，因為搖擺州的民調誤差可能讓一方候選人取得優勢。

在最近的採訪中，CNN主持人伯曼（John Berman）將這場即將於11月5日舉行的選舉，形容為「史上選情最接近」的一次。對此，恩頓表示，雖然2位候選人目前在搖擺州的支持率差距小於2個百分點，但自1972年以來的歷史數據顯示，搖擺著的民調平均誤差可達3.4個百分點；這意味著選舉結果仍有可能大幅偏向其中一方，使其中一方候選人獲得超過300張選舉人票的概率高達60%。

恩頓進一步說明，如果歷史趨勢再度應驗，搖擺州的民調誤差將重演2012、2016，以及2020年的狀況，壓倒性地偏向同一位候選人，屆時川普或賀錦麗任何一方都有可能取得相對勝利。恩頓舉例，在2012年的選舉中，92%的搖擺州都偏向了歐巴馬，所以才讓歐巴馬在選舉中脫穎而出，入主白宮。

恩頓強調，若今年美選的搖擺州民調再次低估某位候選人，那麼2位候選人的其中一方將在選舉人團中獲得壓倒性勝利，因為民調並非完美，而歷史數據也證實了搖擺州的選票可能會大幅傾向其中一方。

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