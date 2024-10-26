民調打成平手　賀錦麗「1重要指標」大幅領先！狂贏川普數千萬

▲ 川普募款金額落後賀錦麗，民調則持續拉鋸。（組圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選進入最後倒數，全國民調顯示前總統川普與副總統賀錦麗勢均力敵，差距仍在誤差範圍內，不過除民調以外，募款金額也是另一項重要競選指標，而賀錦麗接棒拜登參選後，募款數字一路飆升，持續大幅領先川普。

《福斯新聞》報導，募款金額是衡量候選人受歡迎程度與競選實力的重要指標，可用於雇用員工、 增加基層動員、拉票及製作廣告等各種競選活動，以及候選人交通費。

根據兩黨向聯邦選舉委員會提交的最新統計，賀錦麗陣營在10月上半月募得9700萬美元資金，遠高於川普的1600萬美元，若加上附屬的募款委員會募款金額，雖可縮小差距，賀錦麗仍以1億7600萬對9700萬領先川普。

賀錦麗團隊的支出也遠高過川普團隊，10月前16天競選活動花費1.66億美元，超過川普的9900萬美元，雙方最大支出皆用於付費媒體廣告。

截至16日為止，賀錦麗陣營現金儲備較高，手頭有1.19億美元，川普則是3600萬美元，加上聯合募款委員會則是2.4億對1.68億，仍由賀錦麗占優勢。

今年稍早拜登團隊與民主黨全國委員會（DNC）募款金額曾領先川普及共和黨全國委員會（RNC），但第2季被逆轉，川普以3.31億美元領先拜登。拜登6月底電視辯論會表現不佳，金主曾拿出大筆資金表示支持，使募款金額短暫攀升，但他在輿論壓力下最終於7月21日宣布退選，民主黨迅速集中火力支持賀錦麗，使其募款金額大幅提升。

賀錦麗成為候選人以來，募款金額持續領先川普。這也並非川普第一次在競選資金上處於劣勢，2016年當選總統時募款金額就低於對手柯林頓，2020年連任失敗時也輸給拜登。

共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）上月被問及此事時則表示，「民主黨人很有錢，他們總是有很多錢」，但強調他們擁有一切必要資源，能將訊息傳達給選民，有信心能拚到最後一刻，「我們將在11月5日獲勝」。