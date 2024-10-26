嘉義市績優寺廟表揚 　 黃敏惠親頒感謝狀

▲ 黃敏惠市長頒發感謝狀表揚績優寺廟 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市許多廟宇長期熱心公益慈善，市府25日辦理寺廟負責人座談會，交流意見。黃敏惠市長也親自頒發112年辦理公益慈善、社會教化事業績優寺廟獎狀、贊助寺廟負責人聯誼活動感謝狀，以及113年宗教場所低碳認證等，感謝各寺廟致力社會教化、協助市府照顧弱勢族群、支持市府各項建設。

黃敏惠表示，寺廟對於安定社會是一股非常重要的力量，嘉義市的宮廟一直積極參與社會救助與公益事業，雖然有些寺廟規模不大，但它們善用每一分十方善信的捐款、香油錢，為社會的共好不遺餘力。例如市府自民國92年舉辦「嘉義市千盞燈、照亮眾學生」助學計劃以來，非常感謝各寺廟的支持，今年就有50座寺廟，2個基金會、4位善心人士、1個社會團體熱心贊助等提供241.3萬元助學金，嘉惠了86位同學，這些善舉為我們社會的未來注入了無限的希望。

黃敏惠也提到，因為世界受到極端氣候的影響，人民的生活受到諸多衝擊，市府致力於平衡經濟發展、社會進步與環境保護，嘉義市參與「低碳永續家園認證評等制度」統計迄今，已獲縣市層級取得最高評等「銀級」，村里層級100%報名參與；「低碳校園認證」已有18所學校取得金級標章，13所學校取得銀級標章，認證參與率達到100%，嘉義市永續發展的推動更有賴大家的共同努力。

民政處指出，除了149座立案寺廟加入空污防制自主管理外，市府也陸續推動「綠色環保寺廟，輔導寺廟推行各項環保項目，如：紙錢減量、拜香減量、一爐一香、以米代金、採用環保鞭炮、環保禮炮車、汰換LED燈、採購綠色環保產品……等措施，也持續推動「低碳認證」，今年計有白沙王廟、南興宮、武當山玄天上帝廟、嘉邑鎮天宮、萬台宮等5座寺廟符合「低碳認證」通過，除維護空氣品質外，更符合環保低碳政策，這些成就不僅維護了環境，也體現了嘉義市在推動低碳永續方面的進展。

嘉義市政府也致力推動優質的宮廟文化，同時強調跨域的合作，讓宮廟文化融入教材或在地生活，能夠升級與轉型，讓傳統宮廟文化和祭祀儀軌能夠保存與傳承。民政處主責的廟宇推動整備暨數位轉型輔導計畫，共分為「盤點及整備嘉義廟宇文化及場域」、「廟宇形象升級與數位體驗行銷輔導」及「籌組廟宇文化導覽志工團」3個組別，將嘉義的寺廟文化與現代技術結合，今年共有15間廟宇參與，讓宮廟不僅發揮宗教安定民心的功能，也讓傳統文化煥發新生命。

今日座談會針對「僱傭與承攬關係解析-廟祝也適用勞基法?！」進行專題討論，並就性別平等、性騷擾防制、反詐騙及防詐騙宣導及綠色環保低碳認證等主題進行宣導。